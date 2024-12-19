اتفاقية لتزويد بلدية إربد بخمسة قلابات بقيمة 156 ألف دينار

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- وقعت بلدية إربد الكبرى، اتفاقية خاصة بتوريد 5 قلابات يابانية المنشأ بحمولة تتراوح بين 2.5 إلى 3.5 طن، بقيمة إجمالية تبلغ 156100 دينار.



وقال الناطق الإعلامي لبلدية إربد الكبرى غيث التل لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن البلدية لديها خطة لتعزيز أسطولها من الآليات وتحديثه وصيانة بعضها، بهدف تقديم أفضل خدمة للمواطنين.



وأضاف التل، أن بلدية إربد تعاني من نقص في الآليات التي تعمل في مجال النظافة في الوقت الحالي؛ بسبب فصل بلدية بني عبيد عنها، ونقل عدد من الآليات للبلدية المستحدثة.



وأوضح، أن البلدية في الوقت الحالي، عملت على تعزيز أسطولها بشكل مستعجل لإدامة الخدمات للمواطنين، لافتا أن بلدية إربد ستتسلم الآليات الجديدة وإلحاقها للخدمة خلال شهرين.