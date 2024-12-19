اتفاقية لتزويد بلدية إربد بخمسة قلابات بقيمة 156 ألف دينار

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
وقعت بلدية إربد الكبرى، اتفاقية خاصة بتوريد 5 قلابات يابانية المنشأ بحمولة تتراوح بين 2.5 إلى 3.5 طن، بقيمة إجمالية تبلغ 156100 دينار.
وقال الناطق الإعلامي لبلدية إربد الكبرى غيث التل لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن البلدية لديها خطة لتعزيز أسطولها من الآليات وتحديثه وصيانة بعضها، بهدف تقديم أفضل خدمة للمواطنين.
وأضاف التل، أن بلدية إربد تعاني من نقص في الآليات التي تعمل في مجال النظافة في الوقت الحالي؛ بسبب فصل بلدية بني عبيد عنها، ونقل عدد من الآليات للبلدية المستحدثة.
وأوضح، أن البلدية في الوقت الحالي، عملت على تعزيز أسطولها بشكل مستعجل لإدامة الخدمات للمواطنين، لافتا أن بلدية إربد ستتسلم الآليات الجديدة وإلحاقها للخدمة خلال شهرين.
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