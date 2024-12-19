Thursday, 19 December 2024 09:49 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تربية بني عبيد تحتفل باليوم العالمي للغة العربية

12/19/2024 3:11:36 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- احتفلت مديرية التربية والتعليم للواء بني عبيد باليوم العالمي للغة العربية، وبمبادرة "بيتنا الدافئ"، في مدرسة الصريح الأساسية للبنات.


وأكدت مديرة التربية والتعليم للواء بني عبيد نسرين البكار خلال الاحتفال اليوم الخميس أهمية اللغة العربية، فهي لغة القرآن الكريم ومن أغنى اللغات في المعاني والكلمات، ومن أقوى اللغات في التعبير والتشبيه والصور الجمالية.


وأشارت إلى أن الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية يعبر عن احترام هذه اللغة، ويؤكد حرص وزارة التربية والتعليم في إعداد جيل مؤهل يمتلك المهارة والمعرفة، وبتطوير المناهج لمواكبة التطور التكنولوجي السريع، وتعزيز الشراكة المجتمعية بين المدرسة والمجتمع من خلال مبادرة لمدرستي أنتمي.

MENAFN19122024000208011052ID1109013848

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث