تربية بني عبيد تحتفل باليوم العالمي للغة العربية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- احتفلت مديرية والتعليم للواء بني عبيد باليوم العالمي للغة العربية، وبمبادرة "بيتنا الدافئ"، في مدرسة الصريح الأساسية للبنات.



وأكدت مديرة التربية والتعليم للواء بني عبيد نسرين البكار خلال الاحتفال اليوم الخميس أهمية اللغة العربية، فهي لغة القرآن الكريم ومن أغنى اللغات في المعاني والكلمات، ومن أقوى اللغات في التعبير والتشبيه والصور الجمالية.



وأشارت إلى أن الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية يعبر عن احترام هذه اللغة، ويؤكد حرص وزارة التربية والتعليم في إعداد جيل مؤهل يمتلك المهارة والمعرفة، وبتطوير المناهج لمواكبة التطور التكنولوجي السريع، وتعزيز الشراكة المجتمعية بين المدرسة والمجتمع من خلال مبادرة لمدرستي أنتمي.