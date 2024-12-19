تربية بني عبيد تحتفل باليوم العالمي للغة العربية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
احتفلت مديرية التربية
والتعليم للواء بني عبيد باليوم العالمي للغة العربية، وبمبادرة "بيتنا الدافئ"، في مدرسة الصريح الأساسية للبنات.
وأكدت مديرة التربية والتعليم للواء بني عبيد نسرين البكار خلال الاحتفال اليوم الخميس أهمية اللغة العربية، فهي لغة القرآن الكريم ومن أغنى اللغات في المعاني والكلمات، ومن أقوى اللغات في التعبير والتشبيه والصور الجمالية.
وأشارت إلى أن الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية يعبر عن احترام هذه اللغة، ويؤكد حرص وزارة التربية والتعليم في إعداد جيل مؤهل يمتلك المهارة والمعرفة، وبتطوير المناهج لمواكبة التطور التكنولوجي السريع، وتعزيز الشراكة المجتمعية بين المدرسة والمجتمع من خلال مبادرة لمدرستي أنتمي.
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