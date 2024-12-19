Thursday, 19 December 2024 09:49 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إسرائيل: رئيس الأركان يستلم التحقيق بأحداث 7 أكتوبر غدا

12/19/2024 3:11:34 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت هيئة البث الإسرائيلية ان كبار المسؤولين العسكريين سيعرضون غدا على رئيس الأركان التحقيق في ليلة هجوم 7 أكتوبر.


واضاف "التحقيق سيركز على سلوك رئيس الأركان وقادة الجيش في ليلة هجوم 7 أكتوبر".


وتابع "التحقيق في الليلة التي سبقت 7 أكتوبر قد يضع رئيس الأركان والجنرالات في حرج".

MENAFN19122024000208011052ID1109013846

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث