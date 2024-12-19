إسرائيل: رئيس الأركان يستلم التحقيق بأحداث 7 أكتوبر غدا

إسرائيل: رئيس الأركان يستلم التحقيق بأحداث 7 أكتوبر غدا
التاريخ
12/19/2024 3:11:34 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أفادت هيئة البث الإسرائيلية ان كبار المسؤولين العسكريين سيعرضون غدا على رئيس الأركان التحقيق في ليلة هجوم 7 أكتوبر.
واضاف "التحقيق سيركز على سلوك رئيس الأركان وقادة الجيش في ليلة هجوم 7 أكتوبر".
وتابع "التحقيق في الليلة التي سبقت 7 أكتوبر قد يضع رئيس الأركان والجنرالات في حرج".
MENAFN19122024000208011052ID1109013846
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.