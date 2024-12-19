جامعة الأميرة سمية تحقق المركز الثاني بمسابقة هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 19 كانون الأول ( بترا )- حقق فريق جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا المركز الثاني عن فئة "الابتكار الفرعية" في مسابقة لتقنية المعلومات والاتصالات في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى 2024/2025، التي أقيمت في مدينة الرياض، بمشاركة أكثر من 300 طالب وطالبة جامعيين من 19 دولة.

وضم الفريق الفائز عن مشروع "3sheqHuawei" كلا من الطلاب: محمد ماضي، لافي عودة، وكنان الردايدة، بإشراف الدكتور عمار عودة. وتمحورت فكرة المشروع حول "إعادة تدوير النفايات في المدن الذكية" إسهامًا في تعزيز استدامة المدن وتحسين إدارة النفايات.

وثمَّنت رئيس الجامعة الدكتورة وجدان أبو الهيجاء، هذا الإنجاز الذي يُجسد الجهود المشتركة في تمكين الطلبة من الابتكار والمشاركة في المحافل الإقليمية والدولية في مختلف المجالات. مؤكدةً أن "الاستثمار في الطلبة وأفكارهم الإبداعية هو السبيل لبناء مستقبل مشرق ومستدام".

وأضافت : "نفتخر بطلبة وأساتذة الجامعة المميزين الذين يحرصون دائمًا على تحقيق النجاحات المميزة التي تعكس البيئة التعليمية المتكاملة التي توفرها الجامعة بتوجيهات من سمو الأميرة سمية بنت الحسن رئيس مجلس أمناء الجامعة، وتولي دعم الإبداع والابتكار أولوية لإيجاد حلول حقيقية للمشاكل المجتمعية."

ومن جانبه، قال مدير مركز التدريب والاستشارات ومشرف الفريق الفائز الدكتور عمار عودة، إن المشاركة في المسابقة تسهم بشكل كبير في دعم أفكار الطلاب من خلال خلق بيئة حاضنة للمشاريع الريادية، كما تمكن الجامعة طلبتها من الابتكار من خلال دمج المعرفة الأكاديمية بالتطبيق العملي، وتوفير كل ما يلزم من دعم فني ولوجستي لخدمة المجتمع وحل التحديات والمشاكل التي تواجهه.

--(بترا )

ع ط

19/12/2024 18:26:29