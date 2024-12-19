جامعة الأميرة سمية تحقق المركز الثاني بمسابقة هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 19 كانون الأول ( بترا )- حقق فريق جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا المركز الثاني عن فئة "الابتكار الفرعية" في مسابقة هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى 2024/2025، التي أقيمت في مدينة الرياض، بمشاركة أكثر من 300 طالب وطالبة جامعيين من 19 دولة.
وضم الفريق الفائز عن مشروع "3sheqHuawei" كلا من الطلاب: محمد ماضي، لافي عودة، وكنان الردايدة، بإشراف الدكتور عمار عودة. وتمحورت فكرة المشروع حول "إعادة تدوير النفايات في المدن الذكية" إسهامًا في تعزيز استدامة المدن وتحسين إدارة النفايات.
وثمَّنت رئيس الجامعة الدكتورة وجدان أبو الهيجاء، هذا الإنجاز الذي يُجسد الجهود المشتركة في تمكين الطلبة من الابتكار والمشاركة في المحافل الإقليمية والدولية في مختلف المجالات. مؤكدةً أن "الاستثمار في الطلبة وأفكارهم الإبداعية هو السبيل لبناء مستقبل مشرق ومستدام".
وأضافت : "نفتخر بطلبة وأساتذة الجامعة المميزين الذين يحرصون دائمًا على تحقيق النجاحات المميزة التي تعكس البيئة التعليمية المتكاملة التي توفرها الجامعة بتوجيهات من سمو الأميرة سمية بنت الحسن رئيس مجلس أمناء الجامعة، وتولي دعم الإبداع والابتكار أولوية لإيجاد حلول حقيقية للمشاكل المجتمعية."
ومن جانبه، قال مدير مركز التدريب والاستشارات ومشرف الفريق الفائز الدكتور عمار عودة، إن المشاركة في المسابقة تسهم بشكل كبير في دعم أفكار الطلاب من خلال خلق بيئة حاضنة للمشاريع الريادية، كما تمكن الجامعة طلبتها من الابتكار من خلال دمج المعرفة الأكاديمية بالتطبيق العملي، وتوفير كل ما يلزم من دعم فني ولوجستي لخدمة المجتمع وحل التحديات والمشاكل التي تواجهه.
--(بترا )
ع ط
19/12/2024 18:26:29
MENAFN19122024000117011021ID1109013751
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