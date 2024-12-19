سمو أمير البلاد يهنئ أمير دولة قطر الشقيقة بذكرى اليوم الوطني

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 18 - 12 (كونا) -- بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى أخيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لتولي مؤسس دولة قطر الشقيقة الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني آل ثاني الحكم في البلاد.
مشيدا سموه رعاه الله بالعلاقات الأخوية الوطيدة والتاريخية الراسخة التي تجمع الأسرتين الكريمتين والبلدين والشعبين الشقيقين ومؤكدا سموه حفظه الله على الحرص لتعزيزها والارتقاء بأفق التعاون القائم بينهما في مختلف المجالات وبما حققته دولة قطر الشقيقة من إنجازات تنموية بارزة وبصورة ارتقت بمكانتها الرفيعة على كافة الأصعدة.
سائلا سموه المولى تعالى أن يديم على سموه موفور الصحة وتمام العافية وأن يحقق لدولة قطر الشقيقة وشعبها الكريم كل الرقي والازدهار في ظل قيادة سموه الحكيمة. (النهاية)
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