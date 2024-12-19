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سمو أمير البلاد يهنئ أمير دولة قطر الشقيقة بذكرى اليوم الوطني

12/19/2024 3:03:10 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 18 - 12 (كونا) -- بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى أخيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لتولي مؤسس دولة قطر الشقيقة الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني آل ثاني الحكم في البلاد.
مشيدا سموه رعاه الله بالعلاقات الأخوية الوطيدة والتاريخية الراسخة التي تجمع الأسرتين الكريمتين والبلدين والشعبين الشقيقين ومؤكدا سموه حفظه الله على الحرص لتعزيزها والارتقاء بأفق التعاون القائم بينهما في مختلف المجالات وبما حققته دولة قطر الشقيقة من إنجازات تنموية بارزة وبصورة ارتقت بمكانتها الرفيعة على كافة الأصعدة.
سائلا سموه المولى تعالى أن يديم على سموه موفور الصحة وتمام العافية وأن يحقق لدولة قطر الشقيقة وشعبها الكريم كل الرقي والازدهار في ظل قيادة سموه الحكيمة. (النهاية)

ع س




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