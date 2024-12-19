الإعلان عن مراسم وداع وتشييع القائد الوطني المناضل الكبير اللواء فؤاد الشوبكي

(MENAFN
- Palestine News Network
)
رام الله /PNN/
أعلنت حركة "فتح" أن مراسم الوداع والجنازة العسكرية للقائد الوطني، المناضل الكبير، الراحل اللواء فؤاد الشوبكي ستقام في مقر الرئاسة غدا الساعة 10:30 صباحا، ومن ثم ستقام صلاة الجنازة في مسجد العين بالبيرة عقب صلاة الجمعة، وسيشيع جثمانه الطاهر إلى مقبرة البيرة القديمة.
وسيقام بيت العزاء للقائد الوطني، المناضل الكبير، الراحل اللواء فؤاد الشوبكي، في قاعة إيليت بالماصيون لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من يوم غد الجمعة، من الساعة الرابعة عصرا، وحتى الساعة الثامنة مساء.
وكان الرئيس محمود عباس قد نعى عصر اليوم الخميس، القائد الوطني والمناضل الكبير اللواء فؤاد الشوبكي الذي وافته المنية اليوم.
وأثنى الرئيس على مناقب المناضل الوطني الكبير، ومسيرته المشرفة، وعطائه وعمله القيادي في صفوف حركة "فتح" والثورة الفلسطينية ومؤسساتها، والذي أفنى حياته في الدفاع عن حقوق شعبنا وقضيته العادلة على طريق الحرية والاستقلال.
وأعرب الرئيس عباس عن تعازيه الحارة لعائلة الفقيد ورفاق دربه في النضال، أبناء حركة فتح والحركة الوطنية الفلسطينية، ولأبناء شعبنا كافة وأحرار العالم، سائلا المولى عز وجل، أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
من جهتها نعت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) المناضل الوطني الكبير، عضو المجلس الثوري للحركة وشيخ الأسرى اللواء فؤاد الشوبكي (أبو حازم)، الذي وافته المنيّة، اليوم الخميس، بعد مسيرة نضاليّة لم يتوانَ خلالها عن تأدية دوره النضاليّ والطليعيّ في الدفاع عن شعبنا وحقوقه الوطنيّة المشروعة.
وأضافت (فتح) في بيان صادر عن مفوضيّة الإعلام والثقافة والتعبئة الفكريّة، اليوم الخميس، أنّ المناضل الوطنيّ الراحل فؤاد الشوبكي الذي ولد في حي التّفاح داخل قطاع غزّة عام 1940، كان من طلائع المناضلين الذين التحقوا بالعمل الفدائي منتصف الستينيات من القرن الماضي، وتدرّب في معسكرات الثورة الفلسطينيّة المعاصرة، وشارك في معاركها، وحظي بثقة قادة الحركة ومؤسسيها، وفي مقدمتهم الرئيس الشهيد ياسر عرفات الذي كلّفه بإدارة الإدارة المالية العسكريّة، وعُيّن عضوًا في المجلسين الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية والثوريّ لحركة (فتح)، مبينة أنّ المناضل الراحل حلّ أينما حلّت الثورة الفلسطينيّة المعاصرة من الأردن ثم لبنان وصولًا إلى تونس وانتهاءً بعودته عام 1994 إلى أرض الوطن، ليساهم في بناء السلطة الوطنيّة الفلسطينيّة ويُرسي دعائم الدولة الفلسطينيّة المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس.
وأكّدت (فتح) أنّ معتقلات الاحتلال تشهد للمناضل الوطنيّ (أبو حازم) الذي أمضى فيها (17) عامًا بإقدامه وبصبره وبصموده على الأسر والمرض والفقد حتى تحرّره في أذار عام 2023، مردفة أنّ رحيل المناضل الوطنيّ (أبو حازم) شكّل خسارةً فادحةً لشعبنا في الوطن والشتات ولأسرانا في معتقلات الاحتلال الذين رأوا فيه النموذج النضاليّ الذي يحتذى.
وأعربت (فتح) عن خالص تعازيها لذوي المناضل الوطنيّ الراحل وعائلته، ولمناضلي الحركة وكوادرها، ولشعبنا في الوطن والشتات، معاهدةً إياه على مواصلة النضال والكفاح والمقاومة حتى إنجاز مشروعنا الوطنيّ، وإقامة دولتنا الفلسطينيّة المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس.
كما نعت مؤسسات الأسرى، والحركة الوطنية الأسيرة في سجون الاحتلال، والمحررون في الوطن والمهجر، المناضل الوطني، الأسير السابق اللواء فؤاد الشوبكي، الذي وافته المنية اليوم الخميس عن عمر ناهز الـ84 عاما.
وقالت المؤسسات، في بيان لها، "ننعى اليوم مناضلًا وطنيًا وأسيرًا سابقًا، أمضى في سجون الاحتلال الإسرائيلي 17 عامًا، وكان يُعدّ الأسير الأكبر سنّا في سجون الاحتلال وكان يطلق عليه شيخ الأسرى".
وتقدمت مؤسسات الأسرى بأحرّ التعازي والمواساة من عائلة الفقيد، ورفاقه بالأسر وخارج الأسر، سائلة الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته.
والمناضل الوطنيّ الراحل فؤاد الشوبكي وُلد في 12 آذار/ مارس 1940 في حي التفاح بغزة، كان من طلائع المناضلين الذين التحقوا بالعمل الفدائي منتصف الستينيات من القرن الماضي، وتدرّب في معسكرات الثورة الفلسطينيّة المعاصرة، وشارك في معاركها، وحظي بثقة قادة الحركة ومؤسسيها، وفي مقدمتهم الرئيس الشهيد ياسر عرفات الذي كلّفه بإدارة الإدارة المالية العسكريّة، وعُيّن عضوًا في المجلسين الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية والثوريّ لحركة (فتح).
وحلّ المناضل الراحل أينما حلّت الثورة الفلسطينيّة المعاصرة من الأردن ثم لبنان وصولًا إلى تونس وانتهاءً بعودته عام 1994 إلى أرض الوطن، ليساهم في بناء السلطة الوطنيّة الفلسطينيّة ويُرسي دعائم الدولة الفلسطينيّة المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس.
وأمضى اللواء الشوبكي 17 عامًا في سجون الاحتلال الإسرائيلي وتحرر منها في آذار عام 2023، وكان يعاني خلال فترة اعتقاله من مشاكل صحية مزمنة، ويعتمد على رفاقه الأسرى في تلبية احتياجاته.
تُوفيت زوجته في عام 2011 وحرم من وداعها.
MENAFN19122024000205011050ID1109013372