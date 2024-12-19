الإعلان عن مراسم وداع وتشييع القائد الوطني المناضل الكبير اللواء فؤاد الشوبكي

MENAFN - Palestine News ) رام الله /PNN/أعلنت حركة "فتح" أن مراسم الوداع والجنازة العسكرية للقائد الوطني، المناضل الكبير، الراحل اللواء فؤاد الشوبكي ستقام في مقر الرئاسة غدا الساعة 10:30 صباحا، ومن ثم ستقام صلاة الجنازة في مسجد العين بالبيرة عقب صلاة الجمعة، وسيشيع جثمانه الطاهر إلى مقبرة البيرة القديمة.

وسيقام بيت العزاء للقائد الوطني، المناضل الكبير، الراحل اللواء فؤاد الشوبكي، في قاعة إيليت بالماصيون لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من يوم غد الجمعة، من الساعة الرابعة عصرا، وحتى الساعة الثامنة مساء.

وكان الرئيس محمود عباس قد نعى عصر اليوم الخميس، القائد الوطني والمناضل الكبير اللواء فؤاد الشوبكي الذي وافته المنية اليوم.

وأثنى الرئيس على مناقب المناضل الوطني الكبير، ومسيرته المشرفة، وعطائه وعمله القيادي في صفوف حركة "فتح" والثورة الفلسطينية ومؤسساتها، والذي أفنى حياته في الدفاع عن حقوق شعبنا وقضيته العادلة على طريق الحرية والاستقلال.

وأعرب الرئيس عباس عن تعازيه الحارة لعائلة الفقيد ورفاق دربه في النضال، أبناء حركة فتح والحركة الوطنية الفلسطينية، ولأبناء شعبنا كافة وأحرار العالم، سائلا المولى عز وجل، أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جهتها نعت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) المناضل الوطني الكبير، عضو المجلس الثوري للحركة وشيخ الأسرى اللواء فؤاد الشوبكي (أبو حازم)، الذي وافته المنيّة، اليوم الخميس، بعد مسيرة نضاليّة لم يتوانَ خلالها عن تأدية دوره النضاليّ والطليعيّ في الدفاع عن شعبنا وحقوقه الوطنيّة المشروعة.

وأضافت (فتح) في بيان صادر عن مفوضيّة الإعلام والثقافة والتعبئة الفكريّة، اليوم الخميس، أنّ المناضل الوطنيّ الراحل فؤاد الشوبكي الذي ولد في حي التّفاح داخل قطاع غزّة عام 1940، كان من طلائع المناضلين الذين التحقوا بالعمل الفدائي منتصف الستينيات من القرن الماضي، وتدرّب في معسكرات الثورة الفلسطينيّة المعاصرة، وشارك في معاركها، وحظي بثقة قادة الحركة ومؤسسيها، وفي مقدمتهم الرئيس الشهيد ياسر عرفات الذي كلّفه بإدارة الإدارة المالية العسكريّة، وعُيّن عضوًا في المجلسين الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية والثوريّ لحركة (فتح)، مبينة أنّ المناضل الراحل حلّ أينما حلّت الثورة الفلسطينيّة المعاصرة من الأردن ثم لبنان وصولًا إلى تونس وانتهاءً بعودته عام 1994 إلى أرض الوطن، ليساهم في بناء السلطة الوطنيّة الفلسطينيّة ويُرسي دعائم الدولة الفلسطينيّة المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس.

وأكّدت (فتح) أنّ معتقلات الاحتلال تشهد للمناضل الوطنيّ (أبو حازم) الذي أمضى فيها (17) عامًا بإقدامه وبصبره وبصموده على الأسر والمرض والفقد حتى تحرّره في أذار عام 2023، مردفة أنّ رحيل المناضل الوطنيّ (أبو حازم) شكّل خسارةً فادحةً لشعبنا في الوطن والشتات ولأسرانا في معتقلات الاحتلال الذين رأوا فيه النموذج النضاليّ الذي يحتذى.

وأعربت (فتح) عن خالص تعازيها لذوي المناضل الوطنيّ الراحل وعائلته، ولمناضلي الحركة وكوادرها، ولشعبنا في الوطن والشتات، معاهدةً إياه على مواصلة النضال والكفاح والمقاومة حتى إنجاز مشروعنا الوطنيّ، وإقامة دولتنا الفلسطينيّة المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس.

كما نعت مؤسسات الأسرى، والحركة الوطنية الأسيرة في سجون الاحتلال، والمحررون في الوطن والمهجر، المناضل الوطني، الأسير السابق اللواء فؤاد الشوبكي، الذي وافته المنية اليوم الخميس عن عمر ناهز الـ84 عاما.

وقالت المؤسسات، في بيان لها، "ننعى اليوم مناضلًا وطنيًا وأسيرًا سابقًا، أمضى في سجون الاحتلال الإسرائيلي 17 عامًا، وكان يُعدّ الأسير الأكبر سنّا في سجون الاحتلال وكان يطلق عليه شيخ الأسرى".

وتقدمت مؤسسات الأسرى بأحرّ التعازي والمواساة من عائلة الفقيد، ورفاقه بالأسر وخارج الأسر، سائلة الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته.

والمناضل الوطنيّ الراحل فؤاد الشوبكي وُلد في 12 آذار/ مارس 1940 في حي التفاح بغزة، كان من طلائع المناضلين الذين التحقوا بالعمل الفدائي منتصف الستينيات من القرن الماضي، وتدرّب في معسكرات الثورة الفلسطينيّة المعاصرة، وشارك في معاركها، وحظي بثقة قادة الحركة ومؤسسيها، وفي مقدمتهم الرئيس الشهيد ياسر عرفات الذي كلّفه بإدارة الإدارة المالية العسكريّة، وعُيّن عضوًا في المجلسين الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية والثوريّ لحركة (فتح).

وحلّ المناضل الراحل أينما حلّت الثورة الفلسطينيّة المعاصرة من الأردن ثم لبنان وصولًا إلى تونس وانتهاءً بعودته عام 1994 إلى أرض الوطن، ليساهم في بناء السلطة الوطنيّة الفلسطينيّة ويُرسي دعائم الدولة الفلسطينيّة المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس.

وأمضى اللواء الشوبكي 17 عامًا في سجون الاحتلال الإسرائيلي وتحرر منها في آذار عام 2023، وكان يعاني خلال فترة اعتقاله من مشاكل صحية مزمنة، ويعتمد على رفاقه الأسرى في تلبية احتياجاته.

تُوفيت زوجته في عام 2011 وحرم من وداعها.