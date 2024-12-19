وزير الداخلية يلتقي فعاليات المحور الشرقي في محافظة جنين

(MENAFN
- Palestine News Network
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جنين /PNN / التقى وزير الداخلية اللواء زياد هب الريح، اليوم الخميس في مقر بلدية جبع فعاليات المحور الشرقي في محافظة جنين الذي يضم قرى جبع، وميثلون، وصانور، وعجة، والفندقومية، وسيلة الظهر، والعصاعصة، وعنزا، والزاوية بحضور رؤساء المجالس والبلديات والمناطق التنظيمية وممثلي العشائر، في إطار العمل المستمر من أجل حفظ الأمن، وتعزيز ثقة المواطنين، والاطلاع على احتياجاتهم.
و أشار الوزير هب الريح الى الدور الوطني للمؤسسة الأمنية التي تعمل على مدار الساعة، لفرض النظام والقانون وحفظ كرامة الوطن والمواطن.
وأكد الوزير هب الريح على اهمية التمسك بالثوابت الوطنية والتعاطي الايجابي مع تعليمات القيادة الفلسطينية بما يحافظ على المشروع الوطني الفلسطيني ومكتسباته الاستراتيجية.
وفي ذات السياق، التقى الوزير فعاليات مدينة جنين والمناطق التنظيمية في مقر الهيئة الفلسطينية لطلبة الجامعات.
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