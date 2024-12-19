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وزير الداخلية يلتقي فعاليات المحور الشرقي في محافظة جنين

12/19/2024 2:18:06 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) جنين /PNN / التقى وزير الداخلية اللواء زياد هب الريح، اليوم الخميس في مقر بلدية جبع فعاليات المحور الشرقي في محافظة جنين الذي يضم قرى جبع، وميثلون، وصانور، وعجة، والفندقومية، وسيلة الظهر، والعصاعصة، وعنزا، والزاوية بحضور رؤساء المجالس والبلديات والمناطق التنظيمية وممثلي العشائر، في إطار العمل المستمر من أجل حفظ الأمن، وتعزيز ثقة المواطنين، والاطلاع على احتياجاتهم.

و أشار الوزير هب الريح الى الدور الوطني للمؤسسة الأمنية التي تعمل على مدار الساعة، لفرض النظام والقانون وحفظ كرامة الوطن والمواطن.

وأكد الوزير هب الريح على اهمية التمسك بالثوابت الوطنية والتعاطي الايجابي مع تعليمات القيادة الفلسطينية بما يحافظ على المشروع الوطني الفلسطيني ومكتسباته الاستراتيجية.

وفي ذات السياق، التقى الوزير فعاليات مدينة جنين والمناطق التنظيمية في مقر الهيئة الفلسطينية لطلبة الجامعات.


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