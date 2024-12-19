نائب جلالة الملك ولي العهد يصدر مرسوماً بتعيين وكيل لوزارة التنمية الاجتماعية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) / صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك ولي العهد، مرسوم رقم (113) لسنة 2024 بتعيين وكيل لوزارة التنمية الاجتماعية، وذلك بناءً على عرْض التنمية الاجتماعية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:

المادة الأولى

يُعيَّن السيد زياد عادل درويش الوكيل المساعد لتطوير الأداء الحكومي في مكتب رئيس مجلس الوزراء، وكيلًا لوزارة التنمية الاجتماعية، بدلًا من السيدة سحر راشد عبدالرحمن المناعي.

المادة الثانية

على وزير التنمية الاجتماعية تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ 1 يناير 2025، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.