Thursday, 19 December 2024 02:33 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مقتل أربع جنود إسرائيليين في جباليا بعملية بطولية .. تفاصيل

12/19/2024 8:10:25 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت كتائب القسام عبر منصة "تلغرام" عن تمكن أحد مجاهديها صباح اليوم الخميس الموافق 19-12-2024 من طعن ضابط صهيوني و 3 جنود من نقطة الصفر والإجهاز عليهم واغتنام أسلحتهم الشخصية في مخيم جباليا شمال قطاع غزة .
فيما أعلنت القسام في وقت سابق من أمس الأربعاء عن تمكن أحد مجاهديها من الإجهاز على جندي صهيوني بجوار دبابة "ميركفاه" والاستيلاء على سلاحه وإلقاء قنبلتين يدويتين داخل الدبابة غرب مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة .








MENAFN19122024000208011052ID1109012010

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث