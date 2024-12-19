الرويضي ووزير الداخلية العراقي يبحثان تعزيز التعاون وملفات الجالية واللاجئين الفلسطينيين بالعراق

MENAFN - Palestine News ) بغداد / PNN - بحث سفير دولة فلسطين لدى العراق أحمد الرويضي، مع الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، اليوم الخميس، تعزيز التعاون والتنسيق المشترك.

وأكد الوزير الشمري عمق العلاقة الثنائية التي تجمع العراق وفلسطين، وجدد موقف العراق المبدئي والثابت من القضية الفلسطينية، وقال، إن العراق سيبقى مدافعا عن الحقوق الفلسطينية وداعما لاحتياجات الفلسطينيين حتى نيل حريتهم واستقلالهم.

من جانبه، أشاد السفير الرويضي بوقوف العراق مع الشعب الفلسطيني، مثمنا في الوقت نفسه الجهود الأمنية الكبيرة التي تقوم بها وزارة الداخلية العراقية لتعزيز الأمن والاستقرار وتقديم الخدمات المختلفة.

وأطلع الرويضي الوزير على الأوضاع التي تعيشها فلسطين مع استمرار العدوان على غزة، وعلى تحركات القيادة الفلسطينية لوقف العدوان وإدخال المساعدات وتجسيد الدولة الفلسطينية، شاكرا العراق الشقيق على ما يقدمه من دعم لفلسطين وشعبها على كل الأصعدة.

كما بحث اللقاء أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في العراق، والتحضير لاجتماع اللجنة المشتركة الفلسطينية العراقية على مستوى وزارة الداخلية في البلدين والمزمع عقدها مطلع العام المقبل.