الرويضي ووزير الداخلية العراقي يبحثان تعزيز التعاون وملفات الجالية واللاجئين الفلسطينيين بالعراق

(MENAFN
- Palestine News Network
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بغداد / PNN - بحث سفير دولة فلسطين لدى العراق أحمد الرويضي، مع وزير
الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، اليوم الخميس، تعزيز التعاون والتنسيق المشترك.
وأكد الوزير الشمري عمق العلاقة الثنائية التي تجمع العراق وفلسطين، وجدد موقف العراق المبدئي والثابت من القضية الفلسطينية، وقال، إن العراق سيبقى مدافعا عن الحقوق الفلسطينية وداعما لاحتياجات الفلسطينيين حتى نيل حريتهم واستقلالهم.
من جانبه، أشاد السفير الرويضي بوقوف العراق مع الشعب الفلسطيني، مثمنا في الوقت نفسه الجهود الأمنية الكبيرة التي تقوم بها وزارة الداخلية العراقية لتعزيز الأمن والاستقرار وتقديم الخدمات المختلفة.
وأطلع الرويضي الوزير على الأوضاع التي تعيشها فلسطين مع استمرار العدوان على غزة، وعلى تحركات القيادة الفلسطينية لوقف العدوان وإدخال المساعدات وتجسيد الدولة الفلسطينية، شاكرا العراق الشقيق على ما يقدمه من دعم لفلسطين وشعبها على كل الأصعدة.
كما بحث اللقاء أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في العراق، والتحضير لاجتماع اللجنة المشتركة الفلسطينية العراقية على مستوى وزارة الداخلية في البلدين والمزمع عقدها مطلع العام المقبل.
MENAFN19122024000205011050ID1109011693
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