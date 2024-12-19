سلطة النقد: جهة مشبوهة تنفذ سطوا على أحد فروع البنوك في قطاع غزة

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN - شجبت سلطة النقد الفلسطينية قيام جهات مشبوهة، بالسطو على أحد فروع البنوك في قطاع غزة، وسرقة مبلغ يقارب 8 ملايين شيقل، الأمر الذي من شأنه أن يفاقم أزمة نقص السيولة التي يعاني منها أهلنا الصابرين في القطاع.

‏وأشارت سلطة النقد في بيان، إلى أن جهودها لمعالجة أزمة النقص الشديد في السيولة في قطاع غزة، تصطدم بالاعتداءات المتكررة من جهات مشبوهة، الأمر الذي يحد من توفير النقدية في بعض فروع البنوك لإعادة تشغيل الصرافات الآلية، والاستعداد لخدمة أهلنا حال وقف إطلاق النار.

وشددت على ضرورة حماية ما تبقى من فروع البنوك في قطاع غزة، لاستمرار تقديم الخدمات المصرفية للمواطنين في ظل هذه الظروف القاهرة، خاصة وأن معظم فروع البنوك خرجت عن الخدمة نتيجة القصف والتدمير.

‏كما جددت التأكيد على سلامة أموال المودعين بالرغم من التعديات على مقرات البنوك وسرقة النقدية منها، فالودائع مضمونة ومكفولة. ‏