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التوثيق الملكي ينشر وثيقة بمناسبة يوم اللغة العربية - صورة

12/19/2024 6:10:29 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نشر مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي، وثيقة بمناسبة يوم اللغة العربية تعكس مدى اهتمام جلالة الملك المؤسس عبدالله الأول باللغة العربية وحرصه على صونها والارتقاء بها.
وأوضح المركز في بيان اليوم الخميس، أن الوثيقة تظهر كتابا رسميا صادرا عن رئيس الديوان العالي موجها إلى رئيس الوزراء، يشير فيه إلى وجود بعض الأخطاء المنافية لسلامة اللغة والبيان خلال المراسلات الرسمية المكتوبة باستخدام الآلات الكاتبة، كما تضمن الكتاب توجيها بضرورة معالجة هذه المشكلة عبر الإيعاز للمعنيين بإضافة مرقمة تتناسب مع خصائص اللغة العربية لتلك الآلات.
وأكد الكتاب أن الملك عبدالله الأول، الأمير حينها، كان يرى في هذه الإضافة ضرورة لضمان الحفاظ على اللغة العربية وهويتها جماليتها في الوثائق الرسمية.
يشار إلى أن الوثيقة مؤرخة في العاشر من نيسان عام 1938، ما يعكس الاهتمام العميق الذي أولاه جلالة الملك المؤسس وأسسه في الوجدان الهاشمي لتعزيز اللغة العربية بوصفها جزءا من الهوية الوطنية الأردنية.



بترا









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