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الاستخبارات التركية تحيّد قيادية في العمال الكردستاني شمال شرقي سوريا

12/19/2024 6:10:29 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت مصادر أمنية تركية اليوم الخميس، تحييد قيادية في "حزب العمال الكردستاني" في القامشلي بمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا.
وجرى تحييد القيادية يايلا قزل قايا عبر "عملية نوعية" نفذها جهاز الاستخبارات التركي.


وأشارت المصادر إلى أن قزل قايا انضمت لصفوف الحزب وعمرها 14 عاما، و"نشطت في أعمال إرهابية مسلحة نفذها التنظيم بتركيا والعراق وسوريا".


وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة الحزب الذي يستهدف قواتها وسكانها وينشط في سوريا والعراق وإيران.


ويتخذ الحزب من جبال قنديل شمالي العراق معقلا له، ويتمركز في العديد من المدن والمناطق والأودية، ويشن منها هجمات على الداخل التركي.

RT

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