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إصدار 36.5 ألف شهادة عدم محكومية الشهر الماضي

12/19/2024 6:10:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- كشفت وزارة العدل عدد شهادات عدم المحكومية التي تم إصدارها خلال شهر تشرين الثاني الماضي.
ووفق الأرقام التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري"، فإنه تم إصدار 33 ألفا و800 شهادة عدم محكومية باللغة العربية إلكترونيا.
وبيّنت الأرقام أنه تم إصدار 2688 شهادة باللغة الإنجليزية خلال نفس الفترة.
يشار إلى أن وزارة العدل أتاحت للمراجعين الحصول على شهادة عدم المحكومية إلكترونيا للتسهيل عليهم واستكمال معاملاتهم بسرعة ويسر.








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