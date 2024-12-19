إصدار 36.5 ألف شهادة عدم محكومية الشهر الماضي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- كشفت وزارة العدل عدد شهادات عدم المحكومية التي تم إصدارها خلال شهر تشرين الثاني الماضي.
ووفق الأرقام التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري"، فإنه تم إصدار 33 ألفا و800 شهادة عدم محكومية باللغة العربية إلكترونيا.
وبيّنت الأرقام أنه تم إصدار 2688 شهادة باللغة الإنجليزية خلال نفس الفترة.
يشار إلى أن وزارة العدل أتاحت للمراجعين الحصول على شهادة عدم المحكومية إلكترونيا للتسهيل عليهم واستكمال معاملاتهم بسرعة ويسر.
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