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الصفدي يتسلم تقرير هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لعام 2023

12/19/2024 6:10:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تسلم رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي اليوم الخميس، من رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد د. مهند حجازي، نسخة من التقرير السنوي للهيئة عن العام 2023، بحضور أعضاء مجلس الهيئة.
وأكد الصفدي لدى تسلمه التقرير دعم مجلس النواب لجهود الهيئة في صون المال العام ومكافحة الفساد بأشكاله كافة، مشددا على أن المجلس ينظر باهتمام إلى الدور المميّز الذي تقوم به الهيئة وجهودها في محاربة الفساد، وهي محط الاهتمام والآمال لدى الجميع.
من جهته أكد الدكتور حجازي أن الهيئة معنية باطلاع أعضاء مجلس النواب على آلية عمل الهيئة وجهودها، مشيرًا إلى دورها في التوعية في مجال النزاهة وتطبيق معاييرها وضمان سيادة القانون.

واستعرض أبرز ما تضمنه التقرير من إنجازات لعمل الهيئة والتوصيات المتعلقة بتعزيز وتطوير أساليب عملها للمحافظة على المال العام والتصدي للتجاوزات المالية والإدارية.

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