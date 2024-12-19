الصفدي يتسلم تقرير هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لعام 2023

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
تسلم رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي اليوم الخميس، من رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد د. مهند حجازي، نسخة من التقرير السنوي للهيئة عن العام 2023، بحضور أعضاء مجلس الهيئة.
وأكد الصفدي لدى تسلمه التقرير دعم مجلس النواب لجهود الهيئة في صون المال العام ومكافحة الفساد بأشكاله كافة، مشددا على أن المجلس ينظر باهتمام إلى الدور المميّز الذي تقوم به الهيئة وجهودها في محاربة الفساد، وهي محط الاهتمام والآمال لدى الجميع.
من جهته أكد الدكتور حجازي أن الهيئة معنية باطلاع أعضاء مجلس النواب على آلية عمل الهيئة وجهودها، مشيرًا إلى دورها في التوعية في مجال النزاهة وتطبيق معاييرها وضمان سيادة القانون.
واستعرض أبرز ما تضمنه التقرير من إنجازات لعمل الهيئة والتوصيات المتعلقة بتعزيز وتطوير أساليب عملها للمحافظة على المال العام والتصدي للتجاوزات المالية والإدارية.
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