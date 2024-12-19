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بحث تعزيز التعاون الاقتصادي بين المملكة وجمهورية بنغلادش

12/19/2024 6:10:25 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بحث أعضاء من مجلس إدارة غرفة تجارة عمان اليوم الخميس، مع سفير جمهورية بنغلادش لدى المملكة نور هلال سيف الرحمن، تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين لا سيما لجهة تطوير المبادلات التجارية.
وحسب بيان للغرفة، تم البحث خلال اللقاء في آليات تعزيز الاستثمار المتبادل، وتشجيع التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، والترويج السياحي المشترك، وتبادل زيارات الوفود الاقتصادية، وإقامة الشراكات التجارية المشتركة.
وقال نائب رئيس غرفة تجارة عمان نبيل الخطيب، ان المبادلات التجارية بين البلدين متواضعة ولم تتعد 24 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي، ما يتطلب بذل المزيد لتطويرها.
ودعا الخطيب خلال اللقاء الذي حضره عضوا مجلس الإدارة علاء الدين ديرانية وأمجد السويلميين، الى تفعيل الاتفاقيات التجارية بين غرفة تجارة عمان ونظيرتها في بنغلادش، والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة المتوفرة لدى البلدين وإقامة المعارض التجارية المشتركة والترويج لمنتجات الطرفين.
من جهته أشار السفير سيف الرحمن إلى اهتمام حكومة بلاده بتطوير العلاقات الثنائية المشتركة مع المملكة وتعزيزها في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية منها، لافتا الى أهم المنتجات في بنغلادش التي يمكن للمملكة الاستفادة منها لا سيما الشاي والسيراميك والأقمشة.
بدورهم أكد أعضاء مجلس إدارة الغرفة الحضور، ضرورة التعاون بين القطاع الخاص في البلدين في جميع القطاعات التجارية الأخرى واكتشاف الفرص الاقتصادية والاستثمارية المتوفرة لدى الجانبين وبما يسهم في تطوير المبادلات التجارية.
بترا









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