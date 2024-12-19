بوتين: سأتحدث مع الأسد وهذا مصير قواعدنا في سوريا

(MENAFN
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، إنه يعتزم التحدث مع الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
وأضاف بوتين
أنه سيسأل الأسد عن الصحفي الأمريكي المفقود في سوريا أوستن تايس.
وأكد الرئيس الروسي أن "روسيا لم تُهزم في سوريا بل حققنا أهدافنا هناك"، مشددا على أن الغرب يحاول تصوير الأوضاع في سوريا كهزيمة لروسيا، لكنه أكد أن ذلك بعيد عن الواقع.
وأكمل: "علينا أن نبحث ما إذا كنا سنحتفظ بقواعدنا العسكرية في سوريا، اقترحنا أن يستخدم شركاؤنا قاعدتنا الجوية في سوريا لأغراض إنسانية وكذلك القاعدة البحرية".
ولفت إلى أن "روسيا أجلت 4 آلاف مقاتل إيراني من سوريا".
وفيما يتعلق بالتوترات الدولية، أكد بوتين أن روسيا أصبحت أقوى خلال السنوات الأربع الماضية، على الرغم من محاولات الغرب لإضعافها.
كما أشار إلى أن العقيدة النووية الروسية المحدثة تأخذ بعين الاعتبار المخاطر الجديدة التي قد تتحول إلى تهديدات عسكرية.
وحول التطورات في أوكرانيا، أكد بوتين أن القوات الأوكرانية تخسر وحداتها الأفضل في مقاطعة كورسك، لافتاً إلى تدمير عدد كبير من المدرعات الأوكرانية.
وأكد أن السلاح الروسي الحديث "أوريشنيك" يتمتع بمدى يصل إلى 5 آلاف كيلومتر، ما يجعله يتفوق على المنظومات الغربية في رومانيا وبولندا.
سكاي نيوز
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