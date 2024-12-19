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بوتين: سأتحدث مع الأسد وهذا مصير قواعدنا في سوريا

12/19/2024 6:10:24 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، إنه يعتزم التحدث مع الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
وأضاف بوتين أنه سيسأل الأسد عن الصحفي الأمريكي المفقود في سوريا أوستن تايس.
وأكد الرئيس الروسي أن "روسيا لم تُهزم في سوريا بل حققنا أهدافنا هناك"، مشددا على أن الغرب يحاول تصوير الأوضاع في سوريا كهزيمة لروسيا، لكنه أكد أن ذلك بعيد عن الواقع.
وأكمل: "علينا أن نبحث ما إذا كنا سنحتفظ بقواعدنا العسكرية في سوريا، اقترحنا أن يستخدم شركاؤنا قاعدتنا الجوية في سوريا لأغراض إنسانية وكذلك القاعدة البحرية".
ولفت إلى أن "روسيا أجلت 4 آلاف مقاتل إيراني من سوريا".
وفيما يتعلق بالتوترات الدولية، أكد بوتين أن روسيا أصبحت أقوى خلال السنوات الأربع الماضية، على الرغم من محاولات الغرب لإضعافها.
كما أشار إلى أن العقيدة النووية الروسية المحدثة تأخذ بعين الاعتبار المخاطر الجديدة التي قد تتحول إلى تهديدات عسكرية.
وحول التطورات في أوكرانيا، أكد بوتين أن القوات الأوكرانية تخسر وحداتها الأفضل في مقاطعة كورسك، لافتاً إلى تدمير عدد كبير من المدرعات الأوكرانية.
وأكد أن السلاح الروسي الحديث "أوريشنيك" يتمتع بمدى يصل إلى 5 آلاف كيلومتر، ما يجعله يتفوق على المنظومات الغربية في رومانيا وبولندا.

سكاي نيوز








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