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عزم النيابية تؤكد أهمية إجراء تعديلات على قانون الإدارة المحلية

12/19/2024 6:10:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد رئيس كتلة عزم النيابية أيمن أبو هنية، أهمية إجراء تعديلات على قانون الإدارة المحلية، ليواكب التطورات الحالية.


وأضاف لدى لقاء الكتلة اليوم بالخبير الدولي بينسيك طاهيري وممثلين عن المعهد الديموقراطي الوطني، ان هناك توصيات للجنة الملكية لتحديث الرؤية السياسية لإجراء تعديلات على قانون الإدارة المحلية.


من ناحيته قال رئيس اللجنة الإدارية النيابية محمد سلامة الغويري، الذي ترأس جانبا من الاجتماع، ان اللجنة ستدرس التوصيات والتعديلات على "الإدارة المحلية" عند احالتها للبرلمان.


وأشار للجهود الذي يقوم بها "المعهد الوطني" واطلاع النواب على التجارب العالمية والفضلى لتطبيق قانون الإدارة المحلية.


من جهتهم قال النواب " تيسير أبو عرابي، هدى نفاع، أروى الزبون، إبراهيم الصرايرة، خليفة الديات، سالم العمري، محمد بني ملحم"، ان قانون الإدارة المحلية بحاجة لإجراء تعديلات عليه، ويحتاج لنقلة نوعية لتفعيل التنمية المستدامة، مشيرين الى ان الرواتب تستهلك 70% من موازنات البلديات.


وطالبو بمنح المجالس البلدية مزيدا من الصلاحيات، مشيرين الى ان مجالس المحلية هي مطبخ التخطيط للبلديات.


من جهته قال طاهيري، لا يوجد نموذج معين للمجالس اللامركزية يطبق عالميا، لافتا الى ان البلديات هي نقطة تماس مباشر مع المواطنين.


ودعا لتحديد الأدوار لكل من المجالس البلدية والمحلية لكي تقوم بدورها على أكمل وجه.


وأشار لجهود اللجنة الملكية لتحديث الرؤية السياسية وتوصياتها حول تعديل "الإدارة المحلية".

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