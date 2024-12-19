غياب التهيئة تحدي كبير أمام الأشخاص ذوي الإعاقة في المناطق السياحية

MENAFN - Amman Net) قررت العشرينية زينة الانضمام لجولة سياحية الى الأردن ,فرصة كانت بانتظارها منذ فترة طويلة مع مجموعة من الأصدقاء من مصر لاكتشاف المناطق لا سيما مدينة البتراء الوردية.

منذ اللحظة التي قرات فيها اسم "البتراء" في برنامج الرحلة، تملكني شغف لا يوصف. جهّزت زينة كل ما تحتاجه؛ زجاجة ماء، كريم واقٍ من الشمس، بعض الأدوية، وقبعتها للحماية من الشمس القاسية. "تخيلوا... سأكون هناك مثل المشاهير، أصور نفسي أمام الخزنة، وأمشي بين جدران السيق الملونة!" هذا ما فكرت فيه زينة وهي تتخيل مغامرتها.

لكن، عندما وصل الباص إلى مركز الزوار، بدأت الرحلة تأخذ منحى آخر. بمجرد نزولها على كرسيها المتحرك، واجهتها مشكلة كبيرة: المكان غير مهيأ لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية. شعرت بخيبة أمل كبيرة عندما أخبرها أحد أفراد الأمن بأن التنقل داخل الموقع سيكون صعبًا جدًا بالنسبة لها.

التحدي الحقيقي لذوي الإعاقة في المواقع السياحية

بالنسبة لزينة، كان عدم وجود تجهيزات مهيأة لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة بمثابة صدمة. تقول زينة:

"لطالما سمعت عن البتراء وجمالها، ولم أتخيل أنني لن أستطيع زيارتها بسهولة. التحدي الذي أواجهه كوني أستخدم كرسيًا متحركًا موجود في كل مكان، ولكن أن أجده في أحد أهم معالم العالم؟ هذا مؤلم جدًا."

قصة زينة هي واحدة من آلاف القصص التي تبرز التحديات التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة في الوصول إلى المواقع السياحية والتراثية. فغياب التهيئة البيئية المناسبة يحرم الكثيرين من التمتع بهذه التجارب.

أوضح رأفت الزيتاوي، الناطق باسم المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أن المشكلة تكمن في غياب تخطيط شامل يضمن وصول جميع الأشخاص، مهما كانت إعاقتهم، إلى المواقع السياحية. وأضاف:

"التهيئة السياحية المتوفرة اليوم غالبًا ما تكون متقطعة وغير مكتملة. نحن بحاجة إلى توفير تجربة متكاملة تضمن أن الجميع، بما فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة، قادرون على الاستمتاع بالسياحة دون عوائق."

بالمقابل، هناك جهود حكومية لمعالجة هذه المشكلة. فقد رصدت الحكومة في عام 2022 نحو 71 مليون دينار أردني لدعم قطاع السياحة، بما في ذلك تنفيذ خطط لجعل المواقع السياحية أكثر شمولية. وأكدت وزارة السياحة أن العمل يجري ضمن أربعة محاور أساسية:

تطوير التشريعات التي تسهّل تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.استخدام التكنولوجيا لتوفير معلومات عن المواقع الأثرية بطريقة ملائمة للجميع.تدريب العاملين في القطاع السياحي على التعامل مع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة.تهيئة المواقع السياحية، حيث بدأ العمل فعليًا في موقع جرش.

تشير مسودة قانون السياحة الجديد لعام 2024 إلى الاهتمام بتطوير مفهوم "السياحة الدامجة"، وهو نمط يهدف إلى توفير بيئة سياحية تلبي احتياجات الجميع، بما في ذلك كبار السن والأطفال والأشخاص ذوو الإعاقة.

قصة زينة تلقي الضوء على أهمية تسريع وتيرة الجهود لضمان حقوق ذوي الإعاقة في التنقل والاستمتاع بالمواقع السياحية، ليس فقط في الأردن، ولكن على مستوى العالم.

ربما لم تتمكن زينة من اكتشاف البتراء كما تخيلت، ولكنها أصبحت رمزًا لأمل التغيير نحو سياحة أكثر شمولية ومساواة.

أنا ليند