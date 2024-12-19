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وزيرة شؤون الشباب تصدر قرارا بتسجيل وقيد هيئة التميز الأكاديمي الشبابية

12/19/2024 5:16:23 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أصدرت روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب، قرار رقم (44) لسنة 2024، بشأن تسجيل وقيد ملخص النظام الأساسي لهيئة التميز الأكاديمي الشبابية بوزارة شئون الشباب.
وجاء في القرار: "بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1983 بشأن تعديل المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 1975 بإنشاء مجلس أعلى للشباب والرياضة، وعلى قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989، وتعديلاته، وعلى اللائحة النموذجية للنظام الأساسي للمراكز والهيئات الشبابية الخاضعة لإشراف وزارة شئون الشباب والرياضة الصادرة بالقرار رقم (2) لسنة 2018، وتعديلاتها، وعلى النظام الأساسي لهيئة شباب خليفة الشبابية، وعلى النظام الأساسي لهيئة التميز الأكاديمي الشبابية، وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية لمؤسسي هيئة التميز الأكاديمي الشبابية، وعلى عرض مدير إدارة الدعم والخدمات، تسجَّل هيئة التميز الأكاديمي الشبابية، ويقيد ملخص نظامها الأساسي في سجل قيْد الهيئات الشبابية الخاضعة لوزارة شئون الشباب تحت قيد رقم (2024/6)".
وتهدف هيئة التميز الأكاديمي الشبابية إلى بناء شبكة تواصل فعّالة بين الشباب المتميزين أكاديميًا، وتحفيز التميز الأكاديمي من خلال برامج تحفيزية تشجع الشباب لتحقيق أعلى مستويات الأداء الأكاديمي، وتوفير بيئة شبابية تضم نخبة من الشباب المتميزين أكاديميًا تمكنهم من تبادل المعرفة والتجارب وطرق تطوير المهارات التي تساعد في التميز الأكاديمي، وبناء الشراكات والتعاون مع الجهات المختلفة لتعزيز إمكانيات الشباب، ومساعدتهم في التميز الأكاديمي


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