وزيرة شؤون الشباب تصدر قرارا بتسجيل وقيد هيئة التميز الأكاديمي الشبابية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أصدرت روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب، قرار رقم (44) لسنة 2024، بشأن تسجيل وقيد ملخص النظام الأساسي لهيئة التميز الأكاديمي الشبابية بوزارة شئون الشباب.
وجاء في القرار: "بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1983 بشأن تعديل المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 1975 بإنشاء مجلس أعلى للشباب والرياضة، وعلى قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989، وتعديلاته، وعلى اللائحة النموذجية للنظام الأساسي للمراكز والهيئات الشبابية الخاضعة لإشراف وزارة شئون الشباب والرياضة الصادرة بالقرار رقم (2) لسنة 2018، وتعديلاتها، وعلى النظام الأساسي لهيئة شباب خليفة الشبابية، وعلى النظام الأساسي لهيئة التميز الأكاديمي الشبابية، وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية لمؤسسي هيئة التميز الأكاديمي الشبابية، وعلى عرض مدير إدارة الدعم والخدمات، تسجَّل هيئة التميز الأكاديمي الشبابية، ويقيد ملخص نظامها الأساسي في سجل قيْد الهيئات الشبابية الخاضعة لوزارة شئون الشباب تحت قيد رقم (2024/6)".
وتهدف هيئة التميز الأكاديمي الشبابية إلى بناء شبكة تواصل فعّالة بين الشباب المتميزين أكاديميًا، وتحفيز التميز الأكاديمي من خلال برامج تحفيزية تشجع الشباب لتحقيق أعلى مستويات الأداء الأكاديمي، وتوفير بيئة شبابية تضم نخبة من الشباب المتميزين أكاديميًا تمكنهم من تبادل المعرفة والتجارب وطرق تطوير المهارات التي تساعد في التميز الأكاديمي، وبناء الشراكات والتعاون مع الجهات المختلفة لتعزيز إمكانيات الشباب، ومساعدتهم في التميز الأكاديمي
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