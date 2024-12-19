تأثيرات سلبية لـ'اللحوم النباتية' على الصحة العقلية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أظهرت دراسة جديدة ارتباطا بين تناول بعض الأطعمة النباتية والآثار السلبية على الصحة العقلية.

درس باحثون من ساري بالمملكة المتحدة بيانات أكثر من 500 ألف شخص من البنك الحيوي البريطاني، وقارنوا بين الأشخاص الذين يتناولون البدائل النباتية للحوم (منتجات غذائية تُصنع باستخدام مكونات نباتية تهدف إلى محاكاة طعم وملمس اللحوم الحيوانية) وأولئك الذين لا يتناولونها.

وتعد "اللحوم النباتية"، التي تستخدم في صناعة البرغر والنقانق "المزيفة"، من الأطعمة فائقة المعالجة التي تحتوي على إضافات صناعية مثل المواد الحافظة والنكهات، إضافة إلى مستويات عالية من السكر والدهون المشبعة والملح.

ووجدوا أن الأشخاص الذين تناولوا هذه البدائل كانوا أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب بنسبة 42% مقارنة بمن لم يتناولوا "اللحوم النباتية". كما كشفت الفحوصات أن هؤلاء الأشخاص يعانون من ضغط دم أعلى ومستويات مرتفعة من الالتهابات.

ويُعتقد أن الارتباط بين الأطعمة النباتية فائقة المعالجة والاكتئاب يعود إلى تأثير هذه الأطعمة على الجسم، خاصة فيما يتعلق بالالتهابات، حيث يمكن أن تتداخل هذه الالتهابات مع المواد الكيميائية في الدماغ المسؤولة عن الشعور بالسعادة والرفاهية.

وفي الوقت نفسه، وجد الباحثون أن الأشخاص الذين يتناولون "اللحوم النباتية" كانوا أقل عرضة للإصابة بمتلازمة القولون العصبي بنسبة 40%.

وقال البروفيسور نوفار جيفمان، الذي قاد الدراسة: "بينما قد تكون البدائل النباتية للحوم خيارا آمنا إذا تم تناولها ضمن نظام غذائي متوازن، فإن العلاقة بين هذه الأطعمة والالتهابات والاكتئاب تحتاج إلى مزيد من البحث والدراسة".

وتأتي هذه الدراسة بعد اكتشاف آخر يشير إلى أن تناول الأطعمة النباتية فائقة المعالجة قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 15%. ويؤكد العلماء أن المواد المضافة في هذه الأطعمة قد تسبب التهابات تؤدي إلى مشكلات صحية أكبر على المدى الطويل.

لبنان 24