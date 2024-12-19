النفط ينخفض عالمياً وسط مخاوف تراجع الطلب

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
انخفضت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الخميس، بعد أن أشار مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" إلى أنه سيبطئ وتيرة خفض أسعار الفائدة العام المقبل ما قد يؤثر على الطلب على الوقود.
ووفقا لوكالة "بلومبرغ" للأخبار الاقتصادية، نزلت العقود الآجلة لخام برنت 33 سنتًا لتصل إلى 73.06 دولار للبرميل، كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، 36 سنتًا ليصل إلى 70.22 دولار.
وجاء التراجع بعد مكاسب سجلها أمس الأربعاء، عندما ارتفعت الأسعار عند التسوية عقب انخفاض مخزونات الخام الأمريكية، وعقب قيام المركزي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس كما كان متوقعًا.
بترا
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