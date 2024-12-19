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النفط ينخفض عالمياً وسط مخاوف تراجع الطلب

12/19/2024 5:09:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- انخفضت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الخميس، بعد أن أشار مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" إلى أنه سيبطئ وتيرة خفض أسعار الفائدة العام المقبل ما قد يؤثر على الطلب على الوقود.
ووفقا لوكالة "بلومبرغ" للأخبار الاقتصادية، نزلت العقود الآجلة لخام برنت 33 سنتًا لتصل إلى 73.06 دولار للبرميل، كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، 36 سنتًا ليصل إلى 70.22 دولار.
وجاء التراجع بعد مكاسب سجلها أمس الأربعاء، عندما ارتفعت الأسعار عند التسوية عقب انخفاض مخزونات الخام الأمريكية، وعقب قيام المركزي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس كما كان متوقعًا.
بترا








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