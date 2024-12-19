الملك ينعم على شركة زين بميدالية اليوبيل الفضي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أنعم جلالة الملك عبدالله الثاني، أمس الأربعاء، بميدالية اليوبيل الفضي على شركة زين الأردن، وذلك تقديراً لمساهمات الشركة في تطوير قطاع الاتصالات في المملكة.



وجاء هذا التكريم الملكي للشركة خلال لقاء جلالته بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وجهاء وممثلين عن أبناء محافظة العاصمة وعدد من ممثلي الشركات والمؤسسات الوطنية، في الديوان الملكي الهاشمي، ضمن سلسلة اللقاءات الملكية هذا العام في كافة محافظات المملكة بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالته سلطاته الدستورية.



وأعربت شركة زين الأردن عن فخرها بهذا التكريم الذي جاء ليتوّج مسيرة ثلاثة عقود من عمر الشركة التي انطلقت كأول مشغل اتصالات خلوية في المملكة، إذ واصلت زين منذ انطلاقتها في السوق الأردني عام 1995 خدمتها للأردن والأردنيين عبر تأسيس بنية تحتية متقدمة أسهمت في رفد قطاع الاتصالات الأردني وإحداث نقلة نوعية في خدمات الاتصالات بعد إدخال الخدمة الخلوية لأول مرة إلى المملكة، فيما استمرت الشركة بأداء دورها الريادي في تطوير القطاع وتعزيز عملياتها في السوق الأردني من خلال الاستثمار في البنية التحتية وصولاً إلى إطلاق شبكة الجيل الخامس (5G)، الأمر الذي ساهم في عملية التطوير والتحديث التي شهدتها المملكة، ومكَّن مختلف القطاعات عبر الخدمات المميزة وحلول الأعمال المتطورة التي تقدمها الشركة، والتي أسهمت في تعزيز تجربة الشركات والمؤسسات والأفراد على حد سواء، حيث جددت شركة زين التزامها بمواصلة العمل لتقديم أفضل الخدمات وتوفير أحدث التقنيات بما يسهم في تحقيق الرؤى الملكية في أردن متطور ومتقدم تكنولوجياً، ما ينعكس على البيئة الاستثمارية من خلال جذب كبريات الشركات الإقليمية والعالمية.



وعبّرت إدارة زين وموظفوها عن فخرهم واعتزازهم بهذه اللفتة الملكية من سيد البلاد، مجددين العهد بمواصلة العمل لخدمة الأردن والأردنيين والمساهمة في عملية التطوير والبناء لهذا الوطن العزيز تحت ظل قيادته الهاشمية الحكيمة، ليبقى أردن الهواشم عنواناً للتميز والتطوّر، وقبلةً للباحثين عن التميز، وعبّرت زين عن فخرها بالمساهمة في المنجزات الوطنية التي تحققت خلال 25 عاماً من الازدهار في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني، بتكاتف الجهود انطلاقاً من الانتماء لهذا الوطن والولاء لقيادته الهاشمية التي قادته دوماً إلى الطليعة، فكان الأردن، وبقي، وسيبقى في المقدمة، بحكمة قيادته وبهمّة أبنائه وبناته.



وتجاوزت إسهامات شركة زين تقديم خدمات الاتصالات وحلول الأعمال، فكان لها منذ تأسيسها بصمات واضحة في المجتمع الأردني من خلال برامجها ومبادراتها المستدامة للمسؤولية المجتمعية، والتي تغطي من خلالها قطاعات الصحة والتعليم والبيئة والرياضة والشباب والتكافل المجتمعي ودعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث أنعم جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم على الشركة في العام 2009 بوسام الحسين للعطاء المميز من الدرجة الأولى، تقديراً لجهود الشركة في خدمة المملكة ودورها في دعم المجتمع المحلي، فيما تواصل الشركة دعمها لمنظومة ريادة الأعمال في المملكة من خلال منصتها للإبداع ZINC التي استفاد من خدماتها حتى الآن حوالي 360 ألف شاب وشابة.

