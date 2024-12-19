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الخدمات العامة: تخفيض بدل الخدمة ألحق ضررا كبيرا بأجور عمال القطاع السياحي

12/19/2024 3:10:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- طالبت النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزارة السياحة بضرورة إعادة "بدل الخدمة" في القطاع السياحي إلى 10 % بعد مضي نحو 4 سنوات على قرار خفيضها إلى 5% ، بموجب قرار حكومي نظرا لتداعيات جائحة كورونا.
وقال رئيس النقابة خالد أبو مرجوب في بيان صحفي اليوم الخميس، إن العاملين في المنشآت السياحية من فنادق ومطاعم وغيرها، والذي يتجاوز عددهم 30 ألف، سواء عمالة أردنية أو وافدة ، يمثلون أحد القطاعات العمالية التي تتبع للنقابة بموجب قرار التصنيف المهني، وهي من تدافع عن حقوقهم، مشيرا إلى أنّ أجور العمال في القطاع قد تضررت بشكل كبير مع قرار التخفيض خلال السنوات الماضية، وأوضاعهم المعيشية تشهد تراجعا مستمرا منذ ذلك الوقت.
وأوضح أبو مرجوب، أن "بدل الخدمة" في القطاع السياحي حق مكتسب للعاملين، وجزء من الراتب الشهري بموجب قرار صادر عن ديوان التشريع والرأي، وهو جزء أصيل من الراتب الشهري ويدخل ضمن الأجر الخاضع للضمان الاجتماعي، وتم اعتمادها منذ 30 عاما، مستدركا، " لم يعد مقبولا تخفيض أجور العاملين بعد زوال مبررات تخفيض بدل الخدمة الذي جرى خلال جائحة كورونا".
وأضاف، "مع قرب انتهاء العام الحالي فإن النقابة تجدد مطالبها بالخصوص، سيما مع صدور قرارات حكومية تهدف إلى دعم أصحاب العمل في القطاع السياحي، بوصفه ركنا مهماً في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي"، مشددا في الوقت ذاته على أهمية تقديم الدعم اللازم للعمال والنهوض بواقعهم المعيشي والاقتصادي من خلال إعادة النظر بقرار بدل الخدمة؛ إذ أنهم العنصر البشري الذي يسهم في دعم عجلة الاقتصاد وتعزيز النشاط السياحي.
وبيّن أبو مرجوب، أن تخفيض بدل الخدمة كشف عن عمليات التلاعب الذي يجري على أجور العمال، إذ أنّ بعض المنشآت تعتبر "بدل الخدمة" ضمن الحد الأدنى للأجور، وليس زيادة تضاف إليه، الأمر الذي يعتبر مخالفة صريحة وتجاوزا على القانون.
ودعا أبو مرجوب، أصحاب المنشآت السياحية إلى ضرورة الالتزام بقرار الحد الأدنى للأجور بقيمة (290) دينارا، والذي يسري مطلع العام القادم 2025.









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