الإدارة المحلية تشارك بالتمرين الوطني درب الأمان 4

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
شاركت وزارة الإدارة المحلية في فعاليات التمرين الوطني درب الأمان، وذلك بالتعاون مع البلديات ومجالس الخدمات المشتركة ومديريات الشؤون البلدية في محافظات البلقاء، اربد، جرش، عجلون، والعقبة.
ويأتي التمرين لتأكيد جاهزية غرف العمليات خلال إعلان حالة الطوارئ القصوى، وفعالية وسائل الاتصال والجاهزية والاستعداد لأي تعليمات من المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات او غرفة العمليات الرئيسية لتعزيز مستوى الجاهزية والاستجابة السريعة للأزمات الطارئة.
ورافق التمرين الذي نفذه المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات عمليات تدريب على حوادث افتراضية لاختبار القدرات الوطنية في عمليات الاستجابة وتحديث قواعد البيانات ذات العلاقة.
وأكد أمين عام وزارة الإدارة المحلية للشؤون الإدارية والمالية الدكتور نضال أبو عرابي العدوان، رئيس غرفة الطوارئ الرئيسية بالوزارة، أن هذه التمارين الوطنية تعد فرصة لاختبار الخطط الموضوعة للوقوف على الجاهزية في التعامل مع مختلف الأزمات والتحديات المتوقعة، لافتا الى أنها تسهم في وضع تصورات واقعية للشراكة بين مختلف المؤسسات الوطنية.
بترا
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