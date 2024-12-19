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الإدارة المحلية تشارك بالتمرين الوطني درب الأمان 4

12/19/2024 3:10:54 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- شاركت وزارة الإدارة المحلية في فعاليات التمرين الوطني درب الأمان، وذلك بالتعاون مع البلديات ومجالس الخدمات المشتركة ومديريات الشؤون البلدية في محافظات البلقاء، اربد، جرش، عجلون، والعقبة.
ويأتي التمرين لتأكيد جاهزية غرف العمليات خلال إعلان حالة الطوارئ القصوى، وفعالية وسائل الاتصال والجاهزية والاستعداد لأي تعليمات من المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات او غرفة العمليات الرئيسية لتعزيز مستوى الجاهزية والاستجابة السريعة للأزمات الطارئة.
ورافق التمرين الذي نفذه المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات عمليات تدريب على حوادث افتراضية لاختبار القدرات الوطنية في عمليات الاستجابة وتحديث قواعد البيانات ذات العلاقة.
وأكد أمين عام وزارة الإدارة المحلية للشؤون الإدارية والمالية الدكتور نضال أبو عرابي العدوان، رئيس غرفة الطوارئ الرئيسية بالوزارة، أن هذه التمارين الوطنية تعد فرصة لاختبار الخطط الموضوعة للوقوف على الجاهزية في التعامل مع مختلف الأزمات والتحديات المتوقعة، لافتا الى أنها تسهم في وضع تصورات واقعية للشراكة بين مختلف المؤسسات الوطنية.
بترا









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