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الاحتلال يغلق المدخل الغربي لقرية مردا شمال سلفيت

12/19/2024 3:10:28 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) سلفيت / PNN - شددّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، حصارها لقرية مردا، شمال سلفيت.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال تمركزت عند المدخل الغربي للقرية، وهو المنفذ الوحيد لأهالي القرية، ومنعت المواطنين من الدخول إليها أو الخروج منها، الأمر الذي حاول دون توجه الموظفين والعمال إلى أماكن عملهم، علما أن مدخل القرية الشرقي مغلق ببوابة حديدية منذ عدة أشهر.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت مساء أمس القرية، وأجبرت أصحاب المحال التجارية على إغلاقها، ومنعت المواطنين من التنقل، وداهمت عدة منازل، وفتشتها، واحتجزت عددا من المواطنين واعتدت عليهم بالضرب.

وتتعرض قرية مردا لاعتداءات متكررة من قوات الاحتلال، تتمثل بإغلاق مدخلي القرية، والاقتحامات وتفتيش منازل المواطنين والاعتداء عليهم.

MENAFN19122024000205011050ID1109010592

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