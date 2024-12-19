الاحتلال يغلق المدخل الغربي لقرية مردا شمال سلفيت

(MENAFN
- Palestine News Network
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سلفيت / PNN - شددّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، حصارها لقرية مردا، شمال سلفيت.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال تمركزت عند المدخل الغربي للقرية، وهو المنفذ الوحيد لأهالي القرية، ومنعت المواطنين من الدخول إليها أو الخروج منها، الأمر الذي حاول دون توجه الموظفين والعمال إلى أماكن عملهم، علما أن مدخل القرية الشرقي مغلق ببوابة حديدية منذ عدة أشهر.
وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت مساء أمس القرية، وأجبرت أصحاب المحال التجارية على إغلاقها، ومنعت المواطنين من التنقل، وداهمت عدة منازل، وفتشتها، واحتجزت عددا من المواطنين واعتدت عليهم بالضرب.
وتتعرض قرية مردا لاعتداءات متكررة من قوات الاحتلال، تتمثل بإغلاق مدخلي القرية، والاقتحامات وتفتيش منازل المواطنين والاعتداء عليهم.
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