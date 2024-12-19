السلطات القضائية السويسرية تقترح تعليق محاكمة رفعت الأسد

(MENAFN
) اقترحت السلطات القضائية السويسرية تعليق محاكمة رفعت الأسد، عم الرئيس السوري السابق بشار الأسد، بسبب حالته الصحية, وكان الأسد البالغ من العمر 87 عامًا يواجه اتهامات بارتكاب جرائم خلال فترة عمله كقائد للجيش السوري في عام 1982.
كما أكدت متحدثة باسم المحكمة الجنائية الفيدرالية أن رفعت الأسد غير قادر على السفر أو المشاركة في المحاكمة، ولذلك تم دعوة الأطراف المعنية للتعبير عن آرائهم بشأن إغلاق القضية, ولم تصدر المحكمة بعد قرارًا نهائيًا وتنتظر سماع آراء جميع الأطراف بحلول منتصف يناير.
وكان محامو رفعت الأسد قد نفوا دائمًا تورطه في الجرائم المزعومة, في عام 1982، اتهم بالقيام بأوامر بالقتل والتعذيب والاعتقال غير القانوني وجرائم أخرى أثناء قيادته للقوات في مجزرة حماة, أما مكان وجوده الحالي فهو غير معروف، لكنه عاش في الخارج، وغالبًا في فرنسا، منذ الثمانينات, بدأت السلطات السويسرية محاكمته في عام 2013 بموجب الولاية القضائية العالمية لجرائم الحرب التي لا تسقط بالتقادم.
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