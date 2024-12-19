مطار دمشق الدولي يستانف عملياته

(MENAFN
) استأنف مطار دمشق الدولي عملياته يوم الأربعاء الموافق 18ديسمبر, مع أول رحلة داخلية إلى مطار حلب منذ سقوط نظام بشار الأسد في سوريا قبل حوالي عشرة أيام, أقلعت طائرة
تابعة للخطوط الجوية السورية(واي كاي-آي كاي آيتش) من دمشق إلى حلب، حيث تم استبدال العلم القديم بالعلم السوري الجديد, وقال مسؤول في المطار لقناة "الشرق" إن الرحلة حملت أكثر من 40 راكبًا، وتم بيع التذاكر داخل مدينة دمشق, وأضاف أن مطاري دمشق وحلب ليسا الوحيدين الذين استأنفوا العمل، بل أيضًا مطارات اللاذقية والقامشلي، مع تشغيل الرحلات حسب الطلب والإمكانات المتاحة في الوقت الحالي.
كما كان مدير مطار دمشق الدولي، أنيس فالو، قد أشار في وقت سابق إلى أن حركة الطيران ستستأنف قريبًا، مع خطط لرحلات داخلية أو رحلات تجريبية لضمان التشغيل السليم قبل استئناف الرحلات الدولية, وأوضح فالو أنه رغم تضرر 90% من معدات المطار، فإن السلطات تسعى جاهدة لاستعادة الخدمات بسرعة, وكانت المطارات السورية قد علقت عمليات الطيران بعد انهيار نظام الأسد، مما أدى إلى توقف معظم الرحلات وتوقف الاتصال الجوي المحدود لسوريا مع العالم خلال العقد الماضي, وكان مطار دمشق الدولي قد أعلن عن تعليق جميع الرحلات حتى 18 ديسمبر، وتبعه مطار حلب, كما علقت الخطوط الجوية السورية، الناقل الوطني، عملياتها، وتجنبت شركات الطيران الأجنبية، بما في ذلك "طيران الشرق الأوسط" اللبنانية و"الخطوط الجوية العراقية"، المجال الجوي السوري.
وعلى الرغم من العقوبات الأمريكية والأوروبية على الخطوط الجوية السورية وشام وينغز، التي تمنعهم من تشغيل الرحلات الدولية أو شراء أجزاء الطائرات من تلك المناطق، إلا أن الشركتين تمكنتا من الحفاظ على بعض الخطوط إلى وجهات قريبة مثل الإمارات والعراق وروسيا.
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