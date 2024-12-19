رئيسة المفوضية الأوروبية تؤكد أن دول الاتحاد الأوروبي مستعدة لدعم إعادة بناء سوريا

(MENAFN
) أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، يوم الأربعاء الموافق 18ديسمبر, أن دول الاتحاد الأوروبي مستعدة لدعم إعادة بناء سوريا من خلال نهج تدريجي "خطوة بخطوة", وفي خطابها أمام البرلمان
الأوروبي في مدينة ستراسبورغ، وصفت فون دير لايين سقوط نظام بشار الأسد بأنه تحرير للشعب السوري, وأشارت إلى الصور المؤلمة لأولئك الذين تم احتجازهم وتعذيبهم وقتلهم في سجون الأسد، بما في ذلك العديد من الأبرياء الذين تم سجنهم لسنوات بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي.
كما عبرت فون دير لايين عن تفاؤل حذر بشأن بعض الخطوات الأولية التي اتخذها القيادة السورية الجديدة، مشيرة إلى أهمية تشكيل حكومة شاملة، وحماية الأقليات، ومواصلة القتال ضد تنظيم داعش في المستقبل, وفيما يتعلق باللاجئين السوريين، اعترفت بأن الظروف ليست مناسبة بعد لعودتهم، لكنها أكدت أن أوروبا ستقدم الدعم لأولئك الذين يقررون العودة, وقالت: "سوريا تنتمي إلى جميع شعبها، بما في ذلك أولئك الذين فروا من قسوة الأسد"، مؤكدة أن جميع السوريين لديهم الحق في تشكيل مستقبل بلادهم.
وفي 8 ديسمبر، سيطرت الفصائل السورية على دمشق ومدن أخرى، مما يشير إلى نهاية حكم حزب البعث الذي استمر 61 عامًا وحكم عائلة الأسد الذي استمر 53 عامًا، بعد انسحاب قوات الأسد من المؤسسات والشوارع الرئيسية.
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