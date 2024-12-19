محكمة تل أبيب تستأنف محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

(MENAFN
) استأنف محكمة تل أبيب محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
يوم الأربعاء الموافق 18ديسمبر، حيث يواصل الإدلاء بشهادته في ثلاث قضايا فساد, كان من المقرر أن يظهر نتنياهو في المحكمة يوم الثلاثاء، لكن الجلسة تم إلغاؤها لأسباب "أمنية" بسبب زيارته إلى منطقة جبل الشيخ السورية المحتلة.
كما تركز جلسة اليوم على شهادة نتنياهو في "القضية 4000"، التي تتعلق بالاتهامات بأن شركة الاتصالات "بيزك" قدمت تغطية إعلامية إيجابية لنتنياهو وزوجته على موقع "والا نيوز" مقابل فوائد مالية, شركة "بيزك" مملوكة لشاؤول إيلوفيتش، الذي يعد أيضًا من المتهمين الرئيسيين في القضية.
وبموجب قرار المحكمة، يتعين على نتنياهو الإدلاء بشهادته لعدة ساعات، ثلاثة أيام في الأسبوع، حتى تنتهي شهادته, هذه اللحظة تمثل سابقة تاريخية في إسرائيل، حيث يعد نتنياهو أول رئيس وزراء في منصبه يواجه المحاكمة أثناء توليه المسؤولية, وهو يواجه تهم الفساد، الرشوة، وإساءة الائتمان في ثلاث قضايا بارزة، المعروفة بـ "1000"، "2000"، و"4000"، وقد تم تقديم لائحة الاتهام ضد نتنياهو من قبل المدعي العام السابق أفيخاي ماندلبليت في نوفمبر 2019.
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