الاضطرابات السياسية تستمر في إسرائيل

(MENAFN
) بعد إعلان وزير
العدل ياريف ليفين عن الطعن الرسمي في ما يُسمى بـ "الانقلاب العادي"، والذي وصفه بأنه غير مبرر، استمرت الاضطرابات السياسية في إسرائيل, واتهمت بعض أطراف المعارضة الانقلاب بالمساهمة في المجزرة التي وقعت في 7 أكتوبر, وفي رده على تصريحات ليفين، قال يائير لابيد: "في المرة السابقة، كلف الانقلاب العادي الدولة 1800 قتيل، و100 مختطف ما زالوا محتجزين في غزة، و11,000 جريح من الجيش الإسرائيلي, هذا ما يحدث عندما تضعف الحكومة الدولة من الداخل, "والمعارضة، رغم عدم توافقها الدائم مع سياسات نتنياهو، تؤكد أن الانقسامات الداخلية للحكومة كانت عاملاً رئيسياً في الهجوم, ويتوافق هذا مع رواية نتنياهو
الذي يلوم الاحتجاجات ضد الانقلاب في المجزرة, وفقًا لموقف نتنياهو، كانت هذه الاحتجاجات سببًا رئيسيًا في هجوم حماس, من ناحية أخرى، تقول المعارضة إن الانقلاب نفسه هو الذي أدى إلى الهجوم, ومع ذلك، يتفق الجانبان على أن تدهور التماسك الداخلي لإسرائيل، اجتماعيًا وعسكريًا، لعب دورًا في اتخاذ حماس قرارها.
في حين توجد دلائل على أن حماس نسقت توقيت هجومها مع الاضطرابات السياسية في إسرائيل، فإن سبب الهجوم ليس بهذه البساطة, من المهم التساؤل عما إذا كان المؤرخون في المستقبل سيعزون الهجوم إلى الانقلاب نفسه، أو سيعتبرونه فصلًا استثنائيًا ومفاجئًا في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر, فبعد كل شيء، لطالما سعت حماس لتدمير إسرائيل، وكان مخططها جاريًا منذ سنوات, إذا لم تدفع الحكومة بالانقلاب، هل كانت حماس ستتوقف عن عداءاتها أم كانت ستنتظر الفرصة التالية؟ هل كان الانقلاب هو السبب في الإهمال طويل الأمد في تأمين الحدود؟
ومن خلال التركيز على توقيت الهجوم والفوضى السياسية المحيطة به، يخدم السرد هدفين: أولاً، تحويل الانتباه عن الفشل السياسي والأمني الأوسع للحكومة، وثانيًا، تعزيز موقع نتنياهو من خلال إخفاء القضايا طويلة الأمد التي أضعفت إسرائيل سياسيًا وأمنيًا.
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