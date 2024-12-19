المصنعون البريطانيون يتنبؤون بانخفاضًا حادًا في الإنتاج

(MENAFN
) يتوقع المصنعون البريطانيون انخفاضًا حادًا آخر في الإنتاج خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وذلك بعد تراجع الطلب، وفقًا لأحدث استطلاع للاتجاهات الصناعية الذي صدر يوم الثلاثاء. أظهر الاستطلاع أن الإنتاج وصل إلى أدنى مستوى له منذ أغسطس 2020 في الربع الأخير من العام، حيث انخفض الرصيد المقابل إلى -25 بالمئة من -12 بالمئة في الربع الذي انتهى في نوفمبر، مما يشير إلى تدهور في التوقعات المستقبلية للقطاع.
تشير نتائج الاستطلاع إلى بيئة صعبة للمصنعين، حيث يتوقع 13 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع أن يستمر الإنتاج في الانخفاض في الربع الذي ينتهي في مارس. يعكس هذا التوقع القلق المتزايد بشأن استمرار الطلب الضعيف الذي أثر سلبًا على مستويات الإنتاج في الأشهر الأخيرة. يبدو أن القطاع يواجه صعوبة مستمرة مع انخفاض النشاط الاقتصادي وقلة الثقة الاستهلاكية.
بالإضافة إلى انخفاض الإنتاج، أفاد المصنعون أيضًا بتراجع كبير في دفاتر الطلبات. حيث انخفضت دفاتر الطلبات الإجمالية إلى -40 بالمئة في الربع الذي انتهى في ديسمبر، وهو انخفاض حاد من -19 بالمئة في الربع السابق. يشير هذا إلى أنه كان هناك انخفاض كبير في الطلبات الجديدة، مما يزيد من صعوبة الوضع الذي يواجهه قطاع التصنيع.
بشكل عام، يقدم الاستطلاع صورة قاتمة لصناعة التصنيع البريطانية، مع استمرار التحديات في المستقبل القريب. من المرجح أن يؤثر التراجع المستمر في الطلب، إلى جانب انخفاض الطلبات، بشكل كبير على مستويات الإنتاج، مما يثير القلق بشأن قدرة القطاع على التعافي في الأشهر المقبلة.
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