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الفاو تعلق مهام بعثاتها الميدانية في سوريا

12/19/2024 1:11:59 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت إيرينا أوتكينا المتحدثة باسم منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو" أن المنظمة علقت نشاط بعثاتها الميدانية بسوريا لتقييم القطاع الزراعي هناك عندما تسمح الظروف.
وقالت أوتكينا لوكالة "نوفوستي": "تم تعليق عمل البعثات الميدانية مؤقتا حتى يتحسن الوضع الأمني في سوريا. نستخدم هذه الفترة للتركيز على الاستعدادات للتدخلات القادمة مع الأمم المتحدة على نطاق أوسع لضمان الاستعداد لاستجابة منسقة".


وأضافت أن المنظمة تراقب الوضع الأمني عن كثب وهي على استعداد لتقييم الوضع في قطاع الزراعة حالما يسمح الوضع في سوريا.


وقالت: "بدأنا إجراء تقييم داخلي باستخدام مصادرنا الخاصة للمعلومات لجمع البيانات الهامة وإرساء الأسس لتدخلات فعالة. وبمجرد أن تسمح الظروف، سنجري تقييما سريعا على الأرض للتحقق من صحة النتائج التي توصلنا إليها وضمان استجابة أكثر استهدافا".


وشددت على أن المنظمة ستواصل استخدام خبرتها الفنية لمساعدة الشعب السوري.

RT

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