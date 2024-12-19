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مطلوب مهندسين وخبراء للعمل في شركة تعمل بمجال المياه

12/19/2024 1:11:55 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت شركة استشارات هندسية عالمية مقرها السعودية وتعمل في مجال الاستشارات الهندسية للمياه عن حاجتها إلى مهندسين وخبراء.
واشترطت الشركة على المتقدمين بألا تقل خبرتهم عن 5 سنوات في مشاريع معالجة المياه والصرف الصحي بالإضافة لإجادة اللغة الإنجليزية قراءة ومحادثة.
وتاليا التفاصيل:











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