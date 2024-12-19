دور المجلس الثقافي البريطاني في بناء أنظمة تعليمية مرنة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يشكل العمود الفقري لأي مجتمع، وفي منطقة سريعة التطور، مثل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يصبح التعليم مفتاح باب الرخاء والاستقرار والإبداع في المستقبل. على الرغم مما حققته منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في خلال العقود القليلة الماضية، من تقدم في تحسين الوصول إلى التعليم، لا تزال هناك مجموعة من التحديات التي تشتمل على التركيبة السكانية السريعة التغير وآثار الصراع، مما يعرض الأنظمة التعليمية في المنطقة لضغوط متزايدة خاصة فيما يتعلق بتزويد الشباب بالمهارات التي يحتاجون إليها لتحقيق النجاح في مستقبل لا يمكن التنبؤ به.



يعمل المجلس الثقافي البريطاني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ نحو 90 سنة على تعزيز أنظمة التعليم من خلال دعم تطوير المناهج الدراسية وبناء شراكات مبتكرة. من أبرز الأمثلة على هذا الالتزام جهوده المؤثرة في الأردن، والتي احتفل بمرور 75 عامًا منها عبر سلسلة من المبادرات التحويلية في سنة 2023.

دعم تطوير المناهج الدراسية وتدريب المعلمين

يعد دعم تطوير المناهج الدراسية وتحسين جودة التدريس من الركائز الأساسية التي يعمل عليها المجلس الثقافي البريطاني.



في الأردن، يظهر هذا النهج جليًا من خلال برنامج التدريس من أجل النجاح الذي يشكل شراكة بارزة مع وزارة التربية والتعليم ويهدف إلى تدريب 3000 مدرس للغة الإنجليزية سنويًا، للوصول إلى جميع معلمي اللغة الإنجليزية في المدارس الحكومية في الأردن بحلول العام 2027. تسعى هذه المبادرة إلى تمكين المعلمين بالمهارات اللازمة لتقديم تعليم متميز حتى في البيئات الأكثر تحديًا، مع التركيز على تعزيز التفكير النقدي والإبداع ومهارات التواصل. وقد حظي البرنامج بدعم مالي كبير، بما في ذلك تمويل مشترك من وزارة التربية والتعليم.



كما يقدم برنامج "اللغة من أجل الصمود" التابع للمجلس الثقافي البريطاني في الأردن، تدريبًا لأكثر من 500 معلم في مخيمات اللاجئين والمناطق النائية، مما يساهم في تحسين جودة التعليم لأكثر من 6000 طالب. يظهر هذا النهج في التعليم الشامل وعالي الجودة أهمية دور التعليم في منح كلٍ من المعلمين والطلاب القدرة على تجاوز التحديات الاستثنائية.

تمكين الوصول إلى المؤهلات التعليمية

في الأردن، رسخ المجلس الثقافي البريطاني مكانته كمقدم رائد للمؤهلات الدولية البريطانية. من خلال شراكته مع 110 مدرسة، يدير المجلس أكثر من 34,000 اختبار سنويًا، ما يجعل الأردن ثالث دولة على صعيد الامتحانات المدرسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تسهم هذه الامتحانات، إلى جانب فرص التطوير وأحداث التواصل مع المدارس الشريكة، في إعداد جيل مؤهل للمستقبل. بالإضافة إلى ذلك، يوفر المجلس أكثر من 5,000 اختبار IELTS وامتحانات مهنية سنويًا في عدد من المواقع داخل الأردن، مما يمنح الأفراد فرصة الوصول إلى آفاق أكاديمية ومهنية عالمية.

دعم الابتكار

يمثل التراث الثقافي جزءًا أساسيًا من التعليم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يحرص المجلس الثقافي البريطاني في الأردن على تعزيز ارتباط الشباب بجذورهم الثقافية. من خلال برنامج "النقل الرقمي"، الذي انطلق في العام 2023، والذي يركز على تنمية المهارات الرقمية للفنانين الشباب وفتح آفاق جديدة للتعبير الفني. كما أن التعاون، مثل الشراكة بين "Future Everything UK" والمتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة، لم تكتفِ بإثراء المشهد الثقافي فحسب، بل قدمت أيضًا رؤى مبتكرة وأساليب حديثة في مجال التعليم الفني.

شراكات من أجل الإصلاح التعليمي

ساهمت شراكات المجلس الثقافي البريطاني في دفع عجلة الإصلاح التعليمي. في الأردن، لعبت مذكرة التفاهم الموقعة مع وزارة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والمنظمات الدولية دورًا محوريًا في تحقيق تقدم ملموس خلال العام 2023، مما عزز مكانة المجلس الثقافي البريطاني كشريك استراتيجي في مسيرة الإصلاح التعليمي. استطاع المجلس، بواسطة برامج تطوير القدرات، الوصول إلى أكثر من 200 متخصص والعمل على تحسين معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة وتعزيز برامج التدريب المهني وتوسيع نطاق الوصول إلى التعليم العالي.

كما يوفر برنامج Youth Connect، الذي أُطلق بالتعاون مع منظمات محلية مثل نايا وقادة الغد والصندوق الأردني الهاشمي للتنمية، بيئات تعاونية في خمس مناطق مختلفة في الأردن لأكثر من 1300 شاب وشابة، منهم النساء والأشخاص من ذوي الإعاقة. يهدف البرنامج إلى تعزيز تنمية المهارات وبناء القدرة على التكيف، مع التركيز على مواجهة تحديات العصر الحديث مثل تغير المناخ وفرص التوظيف والإدماج الاجتماعي، مما يساهم في تمكين المجتمعات لتحقيق تغييرات مستدامة.

مستقبل مرن لشباب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا



يكمن مستقبل أنظمة التعليم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في قدرتها على التكيف مع الظروف المتغيرة مع الحفاظ على الجودة والشمولية والمرونة. كما يظهر بوضوح في الأردن، فإن الاستراتيجية الشاملة التي يتبعها المجلس الثقافي البريطاني - والتي تشمل التعليم الرسمي وغير الرسمي وتدريب المعلمين وتقديم المؤهلات - تترك أثرًا ملموسًا على حياة الشباب في مختلف أنحاء المنطقة.



بالعمل مع الحكومات والمؤسسات التعليمية والمجتمعات المحلية ومساعدته في بناء أسس التقدم الاقتصادي والاجتماعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يأسس المجلس الثقافي البريطاني أنظمة تعليمية تعمل على تمكين الشباب والاحتفال بالتنوع الثقافي وتعزيز مستقبل من الأمل والفرص والرخاء للجميع.

