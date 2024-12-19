انخفاض مؤشرات الأسهم الأمريكية بشكل كبير

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية الكبرى بشكل كبير، الليلة الماضية بعد أن خفّض البنك الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) سعر الفائدة بربع نقطة وهو أدنى مستوى في عامين.
ويتوقع معظم المسؤولين خفضين لعام 2025 الَمقبل ، حيث تراجعت المؤشرات الأربعاء فانخفض مؤشر نازداك، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 716 نقطة ليتراجع الى 19392 نقطة أي نسبة 56 .3 في المئة.
كما تراجع مؤشر داو جونز
الصناعي بشكل كبير وانخفض 1123 نقطة ليصل إلى 42215 نقطة، أي نسبة 2.58 في المئة.
وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز (S&P 500) بنحو 178 نقطة ليصل إلى 5872 نقطة أي نسبة 2.95 في المئة.
بترا
MENAFN19122024000208011052ID1109010210
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.