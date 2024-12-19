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انخفاض مؤشرات الأسهم الأمريكية بشكل كبير

12/19/2024 1:11:55 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية الكبرى بشكل كبير، الليلة الماضية بعد أن خفّض البنك الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) سعر الفائدة بربع نقطة وهو أدنى مستوى في عامين.
ويتوقع معظم المسؤولين خفضين لعام 2025 الَمقبل ، حيث تراجعت المؤشرات الأربعاء فانخفض مؤشر نازداك، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 716 نقطة ليتراجع الى 19392 نقطة أي نسبة 56 .3 في المئة.
كما تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بشكل كبير وانخفض 1123 نقطة ليصل إلى 42215 نقطة، أي نسبة 2.58 في المئة.
وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز (S&P 500) بنحو 178 نقطة ليصل إلى 5872 نقطة أي نسبة 2.95 في المئة.
بترا








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