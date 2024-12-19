Thursday, 19 December 2024 07:29 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إغلاقات وتحويلات مرورية على طرق خارجية الجمعة

12/19/2024 1:11:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت مديرية أشغال محافظة جرش عن إغلاق طريق عمان-جرش-إربد بمنطقة مثلث كفر خل لمدة ثمان ساعات تبدأ الساعة الواحدة من فجر يوم الجمعة وحتى الساعة التاسعة من صباح ذات اليوم، وذلك بهدف تركيب جسر مشاة في الموقع.
وتنوه المديرية أنه وبالتنسيق مع محافظ جرش والدوريات الخارجية في مديرية الأمن العام سيتم تحويل السير على هذا الطريق وفق الآتي:
١- الاتجاه من عمان _جرش_اربد استخدام فتحة الالتفاف البديلة بجانب جسر المشاة
٢-الاتجاه من اربد الى جرش باتجاه عمان استخدام الطريق البديل مدخل كفرخل _ تقاطع كفرخل وفتحة الالتفاف البديلة بجانب جسر المشاة.
وتدعو مديرية أشغال محافظة جرش الأخوة المواطنين سالكي الطريق أخذ الحيطة والحذر خلال فترة الاغلاق والالتزام بالإشارات الارشادية والتحذيرية الموضوعة في الموقع والتعاون مع كوادرها وكوادر الأمن العام المتواجدة في الموقع.








MENAFN19122024000208011052ID1109010206

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث