إغلاقات وتحويلات مرورية على طرق خارجية الجمعة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت مديرية أشغال محافظة جرش عن إغلاق طريق عمان-جرش-إربد بمنطقة مثلث كفر خل لمدة ثمان ساعات تبدأ الساعة الواحدة من فجر يوم الجمعة وحتى الساعة التاسعة من صباح ذات اليوم، وذلك بهدف تركيب جسر مشاة في الموقع.
وتنوه المديرية أنه وبالتنسيق مع محافظ جرش والدوريات الخارجية في مديرية الأمن العام سيتم تحويل السير على هذا الطريق وفق الآتي:
١- الاتجاه من عمان _جرش_اربد استخدام فتحة الالتفاف البديلة بجانب جسر المشاة
٢-الاتجاه من اربد الى جرش باتجاه عمان استخدام الطريق البديل مدخل كفرخل _ تقاطع كفرخل وفتحة الالتفاف البديلة بجانب جسر المشاة.
وتدعو مديرية أشغال محافظة جرش الأخوة المواطنين سالكي الطريق أخذ الحيطة والحذر خلال فترة الاغلاق والالتزام بالإشارات الارشادية والتحذيرية الموضوعة في الموقع والتعاون مع كوادرها وكوادر الأمن العام المتواجدة في الموقع.
MENAFN19122024000208011052ID1109010206
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.