انتهاء التسجيل الأولي للحج في الأردن مساء اليوم الخميس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
ينتهي التسجيل الأولي للراغبين بأداء فريضة الحج من الأردنيين، وأبناء قطاع غزة المقيمين في الأردن، عند الساعة الـ10 من مساء الخميس، بحسب وزير
الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة.
وقرر الخلايلة، الأحد، تمديد فترة التسجيل الأولي للحج حتى تمام الساعة 10:00 من مساء الخميس، ويستمر التسجيل من خلال بوابة الحاج الإلكترونية، دون اشتراط تلقي المسجل أو المسجلة جرعتي لقاح فيروس كورونا من اللقاحات المعتمدة، وبحسب بيان صادر عن الوزارة.
وكانت وزارة الأوقاف قد أعلنت في 26 تشرين الثاني، عن بدء التسجيل الأولي للراغبين بأداء فريضة الحج لموسم الحج 1946هـ - 2025 للأردنيين وأبناء قطاع غزة المقيمين في الأردن.
ودعت الراغبين بالتسجيل، ممن تحققت بهم الشروط، إلى دفع مبلغ 200 دينار للمسجل الأصيل فقط، وهي مستردة بعد انتهاء التسجيل في وقت تحدده دائرة الحج والعمرة، ويعفى من الدفع مرافقو المسجل الأصيل، مشيرًا إلى أن الدفع متاح من خلال "إي فواتيركم"، أو عبر مراجعة أحد فروع البنك الإسلامي الأردني أو أحد فروع بنك صفوة الإسلامي.
التسجيل من خلال بوابة الحج الإلكترونية
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