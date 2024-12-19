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انتهاء التسجيل الأولي للحج في الأردن مساء اليوم الخميس

12/19/2024 12:08:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ينتهي التسجيل الأولي للراغبين بأداء فريضة الحج من الأردنيين، وأبناء قطاع غزة المقيمين في الأردن، عند الساعة الـ10 من مساء الخميس، بحسب وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة.


وقرر الخلايلة، الأحد، تمديد فترة التسجيل الأولي للحج حتى تمام الساعة 10:00 من مساء الخميس، ويستمر التسجيل من خلال بوابة الحاج الإلكترونية، دون اشتراط تلقي المسجل أو المسجلة جرعتي لقاح فيروس كورونا من اللقاحات المعتمدة، وبحسب بيان صادر عن الوزارة.


وكانت وزارة الأوقاف قد أعلنت في 26 تشرين الثاني، عن بدء التسجيل الأولي للراغبين بأداء فريضة الحج لموسم الحج 1946هـ - 2025 للأردنيين وأبناء قطاع غزة المقيمين في الأردن.

ودعت الراغبين بالتسجيل، ممن تحققت بهم الشروط، إلى دفع مبلغ 200 دينار للمسجل الأصيل فقط، وهي مستردة بعد انتهاء التسجيل في وقت تحدده دائرة الحج والعمرة، ويعفى من الدفع مرافقو المسجل الأصيل، مشيرًا إلى أن الدفع متاح من خلال "إي فواتيركم"، أو عبر مراجعة أحد فروع البنك الإسلامي الأردني أو أحد فروع بنك صفوة الإسلامي.

التسجيل من خلال بوابة الحج الإلكترونية

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