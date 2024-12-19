إسرائيل تشن سلسلة غارات على صنعاء والحديدة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- شنت إسرائيل فجر اليوم الخميس غارات جوية على منشآتٍ في صنعاء والحديدة، وذلك بعيد استهدافها بصاروخ يمني جديد.



وأكدت وسائل إعلام تابعة للحوثيين أن إسرائيل هي التي نفذت "العدوانِ" على المدينتين.



من جهته، موقع أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي أن الجيش الإسرائيلي شن غارات جوية على صنعاء.



كما نقل الموقع عن مسؤول أميركي أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة مسبقاً بشأن الضربة التي شنها الجيش الإسرائيلي في اليمن.



وفي الإطار نفسه، نقلت وكالة أسوشييتد برس عن مسؤول أميركي أن الولايات المتحدة لم تنفذ الهجمات على اليمن.



وفي تفاصيل الهجوم الإسرائيلي الجديد على اليمن، قالت وسائل إعلام تابعة للحوثيين إن صنعاء والحديدة تعرضتا لسلسلةٍ من "الغارات العدوانية".



وأضافت أن غارات استهدفت محطتي الكهرباء المركزيتين جنوب وشمال العاصمة، بينما استهدفت غارات أخرى ميناء الحديدة ومنشأة رأس عيسى النفطية.



وأفادت قناة المسيرة بأن القصف على الحديدة أسفر عن شهداء وجرحى من موظفي منشأة رأس عيسى النفطية.



وقالت القناة إن القوات المسلحة اليمنية -الخاضعة للحوثيين- ستصدر بياناً وصفته بالمهم خلال الساعات القادمة.



وكان مراسل الجزيرة أفاد بسماع دوي انفجارات عنيفة جراء غارات على صنعاء.



وشنت إسرائيل هجوماً جوياً كبيراً على الحديدة ومناطق قريبة منها أواخر سبتمبر/أيلول الماضي بذريعة الرد على هجمات بالصواريخ والمسيّرات انطلقت من اليمن.



كما تعرضت صنعاء والحديدة ومحافظات يمنية أخرى في السابق لغارات أميركية وبريطانية.



وتضامناً مع قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية منذ أكثر من عام، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحرين الأحمر والعربي، والمحيط الهندي، وينفذون هجمات بصواريخ ومسيّرات على إسرائيل، بينها عمليات استهدفت تل أبيب وإيلات.



كما أنهم يهاجمون السفن الحربية الأميركية في المنطقة رداً على ضربات التحالف الأميركي البريطاني التي تستهدفهم في اليمن.