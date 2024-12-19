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16 شهيدا في غارتين على منزلين شمال قطاع غزة

12/19/2024 12:08:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استشهد 16 فلسطينياً على الأقل، بينهم أطفال ونساء، مساء الأربعاء، في مجزرتين جديدتين ارتكبهما الاحتلال الإسرائيلي بقصفه منزلين في بلدة جباليا ومدينة غزة.
وأفاد مراسل "وفا " باستشهاد 10 فلسطينيين على الأقل وإصابة آخرين جراء قصف طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة النجار في بلدة جباليا شمال القطاع.
كما أفاد باستشهاد 6 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء قصف طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة الزيتونية بمحيط مدرسة التابعين في حي الدرج شرق مدينة غزة.
وذكرت مصادر طبية أن طائرة استطلاع إسرائيلية أطلقت القنابل تجاه بوابات مستشفى الشهيد كمال عدوان شمال القطاع.
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 45,097 فلسطينياً، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 107,244 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

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