صفقة الرهائن بين حماس وإسرائيل.. مصادر عبرية تتحدث عن نقاط خلافية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- كشفت وسائل إعلام إسرائيلية آخر المستجدات المتعلقة بمحادثات صفقة الرهائن بين حماس وإسرائيل ووقف إطلاق النار في غزة.



ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن مصادر مطلعة على المحادثات بين إسرائيل وحماس قولها إن صفقة الرهائن "ليست وشيكة".



ووفق هذه المصادر فإن حماس "لم تقدم حتى الآن قائمة بأسماء الأسرى الذين ترغب في إطلاق سراحهم".



وبدورها، نقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" عن مصادر قولها إن الخلاف الحالي "يكمن في عدد الرهائن الأحياء الذين ستفرج عنهم حماس بموجب الاتفاق".



وكانت "جيروزاليم بوست" قد نقلت عن مسؤولين، يوم الأربعاء، قولهما إنه يمكن التوصل إلى صفقة بين حماس وإسرائيل في غضون شهر.



وذكر المسؤولان أن إحدى العقبات التي تعترض صفقة الرهائن هي أن كل مرحلة أولى، والتي من المتوقع أن تستمر من 40 إلى 60 يوماً، ستنتهي بمجرد تولي الرئيس المنتخب دونالد ترامب منصبه.



وقالت مصادر لـ"جيروزاليم بوست"، يوم الثلاثاء، إن حماس تخشى أن يسمح ترامب لبنيامين نتنياهو باستئناف العمليات العسكرية في غزة مباشرة بعد اكتمال المرحلة الأولى وعدم التقدم إلى المرحلة الثانية.



وطلبت حماس ضمانات بألا تستكمل إسرائيل عملياتها العسكرية بعد المرحلة الأولى مباشرة، إلا أن المصادر قالت للصحيفة إن إسرائيل سترفض ذلك.



وأعربت الولايات المتحدة الثلاثاء عن "تفاؤل حذر" حيال إمكانية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، مشيرة إلى خيبات الأمل السابقة.



وصرّح الناطق باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر لصحافيين "أرى أن التفاؤل الحذر هو طريقة منصفة لوصف الوضع، رغم أن الواقعية تخفف منه كثيراً".

سكاي نيوز عربية