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الأردنيون على موعد مع خفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة خلال عام

12/19/2024 12:08:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-يترقب المقترضون الأردنيون قرار البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية بما فيها القروض بمقدار 25 نقطة أساس للمرة الثالثة خلال عام .
ويأتي قرار البنك المركزي المرتقب للحفاظ على قوة الدينار الأردني وهوامش الصرف مع الدولار الأميركي.
وكان قد اعلن الفيدرالي الأمريكي مساء الاربعاء خفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس للمرة الثالثة على التوالي لتصل إلى نطاق بين 4.25% و4.5% تماشيا مع التوقعات.
يذكر أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بدأ خفّض الفائدة في سبتمبر الماضي للمرة الأولى منذ 2020، وذلك بواقع 50 نقطة أساس إلى ما بين 4.75 و5%، ثم خفضها بواقع 25 نقطة في الاجتماع التالي في نوفمبر الماضي لتصل إلى نطاق بين 4.50% و4.75%.








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