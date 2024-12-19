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أردنيون مدعوون للمقابلات الشخصية في الحكومة (أسماء)

12/19/2024 12:07:54 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- دعت دوائر حكومية المرشحين التالية اسماؤهم لغايات اجراء المقابلات الشخصية لغايات التعيين .

وحددت الاوراق المطلوبة والموعد في كل اعلان مرفق ادناه :

















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