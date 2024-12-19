أردنيون مدعوون للمقابلات الشخصية في الحكومة (أسماء)

أردنيون مدعوون للمقابلات الشخصية في الحكومة (أسماء)
التاريخ
12/19/2024 12:07:54 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
دعت دوائر حكومية المرشحين التالية اسماؤهم لغايات اجراء المقابلات الشخصية لغايات التعيين .
وحددت الاوراق المطلوبة والموعد في كل اعلان مرفق ادناه :
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