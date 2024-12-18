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مسلسل عن صيدنايا يجمع الفنانين السوريين بعد سقوط الأسد

12/18/2024 11:26:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

يستعد عدد من الفنانين السوريين، للاجتماع في عمل فني واحد مجدداً بعد سنوات من الانقسام والتباعد في المنافي، وسيكون موضوعه سجن صيدنايا المروّع في سوريا خلال حقبة حكم عائلة الأسد.
والمسلسل الجديد من تأليف الكاتب سامر رضوان، ومن اللافت أنه بدأ بكتابته قبل نحو عام، وانتهى منه قبل نحو ثلاثة أشهر، أي قبل حتى بدء المعارك العسكرية للمعارضة، والتي انتهت بفرار بشار الأسد وسقوط حكمه.


وكشف الفنان السوري ،جمال سليمان ، عن تفاصيل المسلسل الجديد في حديث لموقع "إي تي بالعربي" المعني بأخبار الفن، وقال إن سقوط نظام الأسد سهّل إنجاز العمل الذي كان مقرراً تصويره في الأردن.

وأضاف سليمان أن إحدى معضلات إنجاز المسلسل كانت عدم معرفة سجن صيدنايا عن قرب، وهو شيء غير متوفر قبل سقوط حكم بشار الأسد.

وأوضح أن الفنانين الذين قرؤوا نص المسلسل وأدوارهم فيه، أبدوا تخوفاً منه سابقاً، لكن الصورة تغيرت تماماً الآن بعد التغيير الذي جرى في سوريا.

وكشف سليمان أن مسلسل سجن صيدنايا سيعيد جمع نخبة من الفنانين السوريين، وبينهم النجمة يارا صبري التي عُرفت بمعارضتها العلنية لنظام الأسد.

ولم يذكر سليمان أسماء أخرى للمشاركين في المسلسل، وما إذا كان سيضم نجوماً عُرفوا بولائهم العلني لبشار الأسد ونظامه بعد العام 2011، عند انطلاق الاحتجاجات السلمية ضد حكمه.

ووصف سليمان العمل بالجريء، وقال إنه سيكشف أسرار السجن وكيف يعمل وكيف استخدمه نظام بشار الأسد.

وسبق للكاتب سامر رضوان أن ألَّف مسلسل "ابتسم أيها الجنرال" الذي عرض العام الماضي، ويعد اسقاطاً على حكم عائلة الأسد في سوريا.

ويقيم سامر رضوان وجمال سليمان وعدد آخر من الفنانين والكتاب السوريين في الخارج هرباً من ملاحقة نظام الأسد وأجهزة مخابراته منذ العام 2011، بينما أعلن البعض منهم عزمه العودة بعد سقوط حكم الأسد. وكالات

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