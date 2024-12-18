مسلسل عن صيدنايا يجمع الفنانين السوريين بعد سقوط الأسد

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يستعد عدد من الفنانين السوريين، للاجتماع في عمل فني واحد مجدداً بعد سنوات من الانقسام والتباعد في المنافي، وسيكون موضوعه سجن صيدنايا المروّع في سوريا خلال حقبة حكم عائلة الأسد.
والمسلسل الجديد من تأليف الكاتب سامر رضوان، ومن اللافت أنه بدأ بكتابته قبل نحو عام، وانتهى منه قبل نحو ثلاثة أشهر، أي قبل حتى بدء المعارك العسكرية للمعارضة، والتي انتهت بفرار بشار الأسد وسقوط حكمه.
وكشف الفنان السوري ،جمال سليمان ، عن تفاصيل المسلسل الجديد في حديث لموقع "إي تي بالعربي" المعني بأخبار الفن، وقال إن سقوط نظام الأسد سهّل إنجاز العمل الذي كان مقرراً تصويره في الأردن.
وأضاف سليمان أن إحدى معضلات إنجاز المسلسل كانت عدم معرفة سجن صيدنايا عن قرب، وهو شيء غير متوفر قبل سقوط حكم بشار الأسد.
وأوضح أن الفنانين الذين قرؤوا نص المسلسل وأدوارهم فيه، أبدوا تخوفاً منه سابقاً، لكن الصورة تغيرت تماماً الآن بعد التغيير الذي جرى في سوريا.
وكشف سليمان أن مسلسل سجن صيدنايا سيعيد جمع نخبة من الفنانين السوريين، وبينهم النجمة يارا صبري التي عُرفت بمعارضتها العلنية لنظام الأسد.
ولم يذكر سليمان أسماء أخرى للمشاركين في المسلسل، وما إذا كان سيضم نجوماً عُرفوا بولائهم العلني لبشار الأسد ونظامه بعد العام 2011، عند انطلاق الاحتجاجات السلمية ضد حكمه.
ووصف سليمان العمل بالجريء، وقال إنه سيكشف أسرار السجن وكيف يعمل وكيف استخدمه نظام بشار الأسد.
وسبق للكاتب سامر رضوان أن ألَّف مسلسل "ابتسم أيها الجنرال" الذي عرض العام الماضي، ويعد اسقاطاً على حكم عائلة الأسد في سوريا.
ويقيم سامر رضوان وجمال سليمان وعدد آخر من الفنانين والكتاب السوريين في الخارج هرباً من ملاحقة نظام الأسد وأجهزة مخابراته منذ العام 2011، بينما أعلن البعض منهم عزمه العودة بعد سقوط حكم الأسد. وكالات
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