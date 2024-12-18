طقس بارد اليوم.. وحالة من عدم الاستقرار الجوي غداً الجمعة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يسود طقس بارد نسبيًا اليوم الخميس فوق المرتفعات الجبلية ولطيف في باقي المناطق نهارًا، مع ظهور غيوم على ارتفاعات عالية.

أما ليلًا، يكون الطقس باردًا في معظم المناطق وباردًا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع غيوم على ارتفاعات متوسطة. الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا نهارًا، وتتحول إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة ليلًا، وفقًا لما أفادت إدارة الأرصاد الجوية.



وحذرت الأرصاد من خطر تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية والبادية والسهول.

أما غدًا الجمعة، تتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة. يكون الطقس باردًا نسبيًا وغائمًا جزئيًا إلى غائم، وبإذن الله تهطل زخات متفرقة من المطر، خاصة في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية. قد تكون الأمطار غزيرة أحيانًا في مناطق محدودة من غرب المملكة، بما فيها البحر الميت، وتترافق مع الرعد وتساقط البرد. ومع ساعات الليل، تضعف فرص الهطول. الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.



وحذرت الأرصاد من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية، واحتمال تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة غرب المملكة، بما فيها البحر الميت. كما حذرت من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية.



ونوهت الرصاد الى الحذر من الانزلاق على الطرق المبتلة.



أما يومي السبت والأحد، تنحسر حالة عدم الاستقرار وتشهد المملكة ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة خلال اليومين.



ويسود طقس بارد نسبيًا فوق المرتفعات الجبلية وغائم جزئيًا في معظم المناطق نهارًا، ولطيفًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. أما خلال الليل، يكون الطقس باردًا في أغلب المناطق وباردًا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات منخفضة. الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة يوم السبت، تتحول إلى جنوبية غربية خفيفة السرعة يوم الأحد.



وحذرت الأرصاد من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية والسهول وبعض مناطق البادية.

