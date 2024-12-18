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التشريعات المناسبة توفر للجميع خيارات أفضل في الحياة

12/18/2024 7:18:12 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬الجهود‭ ‬المتواصلة‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬بذلها‭
‬في‭ ‬سبيل‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬عادة‭ ‬التدخين‭ ‬وإقناع‭ ‬الأشخاص‭ ‬بالإقلاع‭ ‬أو‭ ‬عدم‭ ‬البدء‭ ‬فيه‭ ‬أساساً،‭ ‬نجد‭ ‬اليوم‭ ‬أن‭ ‬حوالي‭ ‬مليار‭ ‬شخص‭ ‬حول‭ ‬العالم‭ ‬ما‭ ‬زالوا‭ ‬يمارسون‭ ‬هذه‭ ‬العادة،‭ ‬بل‭ ‬وأن‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬لا‭ ‬تتوقع‭ ‬أن‭ ‬يطرأ‭ ‬أي‭ ‬انخفاض‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الرقم‭ ‬خلال‭ ‬المستقبل‭ ‬القريب‭.‬


ولا‭ ‬شك‭ ‬بأننا‭ ‬جميعاً‭ ‬متفقون‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬أفضل‭ ‬خيار‭ ‬يمكن‭ ‬لأي‭ ‬مدخن‭ ‬اتخاذه‭ ‬هو‭ ‬الإقلاع‭ ‬عن‭ ‬التبغ‭ ‬والنيكوتين‭ ‬بشكل‭ ‬كامل،‭ ‬ولكن‭ ‬ما‭ ‬يحدث‭ ‬في‭ ‬الواقع‭ ‬يعكس‭ ‬اختلافاً‭ ‬كبيراً‭ ‬إذ‭ ‬أنه‭ ‬وبالرغم‭ ‬من‭ ‬معرفة‭ ‬الجميع‭ ‬بمضار‭ ‬التدخين‭ ‬فإن‭ ‬90٪‭ ‬من‭ ‬المدخنين‭ ‬سنوياً‭ ‬لا‭ ‬يقلعون‭ ‬عن‭ ‬التدخين،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يبرز‭ ‬أهمية‭ ‬توفير‭ ‬البدائل‭ ‬الخالية‭ ‬من‭ ‬الدخان‭ ‬لمنح‭ ‬هؤلاء‭ ‬المدخنين‭ ‬الممتنعين‭ ‬عن‭ ‬الإقلاع‭ ‬خيارات‭ ‬أفضل‭ ‬لمساعدتهم‭ ‬وتحسين‭ ‬مستوى‭ ‬صحتهم‭. ‬

ويمكن‭ ‬للدول‭ ‬التي‭ ‬نجحت‭ ‬في‭ ‬إدخال‭ ‬البدائل‭ ‬الخالية‭ ‬من‭ ‬الدخان‭ ‬ضمن‭ ‬استراتيجياتها‭ ‬العامة‭ ‬الرامية‭ ‬لإنهاء‭ ‬التدخين‭ ‬أن‭ ‬تؤدي‭ ‬دوراً‭ ‬رئيسياً‭ ‬في‭ ‬تقليص‭ ‬معدلات‭ ‬التدخين‭ ‬بشكل‭ ‬أسرع‭ ‬بكثير‭ ‬مع‭ ‬المعدل‭ ‬الذي‭ ‬تحققه‭ ‬التدابير‭ ‬التقليدية‭ ‬لمكافحة‭ ‬التبغ‭. ‬ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬فإن‭ ‬الدول‭ ‬التي‭ ‬تطبق‭ ‬تدابير‭ ‬صارمة‭ ‬لمكافحة‭ ‬التبغ‭ ‬تقوم‭ ‬بالوقت‭ ‬نفسه‭ ‬في‭ ‬حرمان‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المدخنين‭ ‬الذين‭ ‬لا‭ ‬يقلعون‭ ‬عن‭ ‬التدخين،‭ ‬من‭ ‬فرصة‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬معلومات‭ ‬عن‭ ‬بديل‭ ‬أفضل‭ ‬للسجائر‭.‬

يتفق‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬سلطات‭ ‬الصحة‭ ‬العامة‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬المواد‭ ‬الكيميائية‭ ‬الضارة‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬دخان‭ ‬التبغ‭ ‬هي‭ ‬السبب‭ ‬الرئيسي‭ ‬للأمراض‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالتدخين‭. ‬لذلك‭ ‬فإن‭ ‬المنتجات‭ ‬الخالية‭ ‬من‭ ‬الدخان‭ ‬مثل‭ ‬أكياس‭ ‬النيكوتين،‭ ‬والسنوس،‭ ‬والتبغ‭ ‬المسخن،‭ ‬والسجائر‭ ‬الإلكترونية‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬أقل‭ ‬ضرراً‭ ‬بشكل‭ ‬ملحوظ‭ ‬إذ‭ ‬أنها‭ ‬تستبعد‭ ‬الاحتراق‭ ‬والدخان‭ ‬وباتالي‭ ‬تنتج‭ ‬مستويات‭ ‬أقل‭ ‬بكثير‭ ‬من‭ ‬المواد‭ ‬الكيميائية‭ ‬الضارة‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬دخان‭ ‬السجائر‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الإطار،‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬أن‭ ‬تؤدي‭ ‬المجتمعات‭ ‬دورها‭ ‬الرئيسي‭ ‬وتبذل‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الجهود‭ ‬لمساعدة‭
‬العدد‭ ‬الكبير‭ ‬من‭ ‬المدخنين‭ ‬البالغين‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬بدائل‭ ‬أفضل‭ ‬مدعومة‭ ‬بالعلم‭ ‬،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تمكينهم‭ ‬من‭
‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬المعلومات‭ ‬حول‭ ‬هذه‭ ‬البدائل‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تساعدهم‭ ‬على‭ ‬اتخاذ‭ ‬قرارت‭ ‬مستنيرة‭ ‬مدعومة‭ ‬بالمعرفة‭.‬

إن‭ ‬تطبيق‭ ‬مفهوم‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬أضرار‭ ‬التبغ‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يدعم‭ ‬التدابير‭ ‬التقليدية‭ ‬لمكافحة‭ ‬التبغ‭ (‬مثل‭ ‬منع‭ ‬البدء‭ ‬وتشجيع‭ ‬الإقلاع‭ ‬عن‭ ‬التدخين‭)‬،‭ ‬والتي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تساعد‭ ‬بدورها‭ ‬في‭ ‬تسريع‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬انتشار‭ ‬التدخين‭. ‬ويمكن‭ ‬للمنتجات‭ ‬التي‭ ‬توصل‭ ‬النيكوتين‭ ‬بدون‭ ‬دخان‭ ‬أن‭ ‬تلعب‭ ‬دوراً‭ ‬رئيسياً‭ ‬في‭ ‬جعل‭ ‬العالم‭ ‬خالياً‭ ‬من‭ ‬الدخان‭. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬توفير‭ ‬تلك‭ ‬المنتجات‭ ‬للمدخنين‭ ‬البالغين‭ ‬الحاليين‭ ‬الذين‭ ‬لا‭ ‬يريدون‭ ‬الإقلاع‭ ‬عن‭ ‬التدخين،‭ ‬يمكن‭ ‬للحكومات‭ ‬تحقيق‭ ‬مستقبل‭ ‬خالٍ‭ ‬من‭ ‬الدخان‭ ‬بشكل‭ ‬أسرع‭ ‬من‭ ‬الاعتماد‭ ‬فقط‭ ‬على‭ ‬تدابير‭ ‬مكافحة‭ ‬التبغ‭ ‬التقليدية‭.‬


برعاية شركة فيليب موريس للخدمات الإدارية


( الشرق الأوسط ) المحدودة


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