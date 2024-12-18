تعرض الأجهزة الإلكترونية الأكثر انتشارا في السوق الخليجيإيروس تفتتح أولى صالاتها في البحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتبت زينب إسماعيل:
تصوير: محمد سرحان
أعلنت مجموعة بن هندي ومجموعة إيروس افتتاح أولى صالاتها لمجموعة إيروس الجديد في منطقة البلاد القديم، والذي يعد خطوة مهمة نحو تقديم أحدث الأجهزة الإلكترونية والمنزلية في مملكة البحرين، والتي تعتبر الأكثر انتشارا في السوق الخليجي.
وكشفت المجموعتان عن خطة للتوسع في السوق البحريني من خلال افتتاح معارض جديدة في محافظات أخرى، وذلك بعد دراسة للسوق المحلي.
تضم صالة العرض أجهزة مختلفة لعلامات تجارية مرموقة، مثل هيتاشي Hitachi ، تي سي إل TCL ، أريستون Ariston ، وكروم Krome العلامة الإماراتية الشهيرة، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من المنتجات الأخرى.
وأكد أحمد البدري، مدير مجموعة إيروس أن اختيار العلامات التجارية يأتي من بعد دراسة حجم انتشارها وقبولها من المستهلك الخليجي، وبناء على الجودة العالية التي تتمتع بها أجهزتها، مبينا أن استقطاب علامات تجارية جديدة يعتمد على حاجة السوق الخليجي لمنتجاتها.
وأضاف: «البحرين المحطة الخليجية الثانية لنا من بعد الإمارات، والتي تم اختيارها لسوقها الاستثماري المفتوح. وبعد تحقيق النجاح في البحرين، سيتم التوسع لدول خليجية أخرى». وقال: «يمثل معرض إيروس الجديد بداية جديدة لنا في سوق البحرين. نؤكد التزامنا بتقديم منتجات مبتكرة وعالية الجودة تلبي توقعات المستهلكين البحرينيين ونسعى جاهدين لتجاوزها».
من جهته، أعرب عبدالعزيز بن هندي نائب الرئيس التنفيذي في مجموعة بن هندي عن سعادته بالتعاون مع مجموعة إيروس، قائلاً: «يسعدنا أن نقدم منتجات إيروس المتميزة وخدماتها الرائعة في صالة العرض هذه في البلاد القديم. إن هذا المعرض يعكس التزامنا بتقديم أفضل المنتجات والخدمات، ويسهم في تحقيق الراحة والرفاهية للمستهلكين».
يعتبر افتتاح المعرض بمثابة انطلاقة جديدة لمجموعة إيروس في البحرين، حيث تسعى المجموعة إلى توسيع انتشارها وتقديم خدمات متكاملة تشمل أفضل العلامات التجارية العالمية وخدمات ما بعد البيع. ويعكس هذا التوسع التزام كل من إيروس وبن هندي بتقديم أعلى معايير خدمة العملاء.
تتمتع مجموعة بن هندي بخبرة واسعة ومكانة متميزة في السوق البحريني، وهو ما سيسهم في نجاح المعرض الجديد. ومن خلال هذا المعرض، تهدف مجموعة إيروس إلى تلبية الاحتياجات الفريدة للمستهلكين في البلاد القديم، مع التركيز على الجودة والابتكار لتصبح الخيار الأول والأكثر موثوقية في سوق الإلكترونيات والأجهزة المنزلية. وتعتبر إيروس أكبر موزع للإلكترونيات في الإمارات منذ عام 1967، حيث تعنى بتوزيع الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية والأجهزة المنزلية.
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