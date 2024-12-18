تعرض الأجهزة الإلكترونية الأكثر انتشارا في السوق الخليجيإيروس تفتتح أولى صالاتها في البحرين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

تصوير‭: ‬محمد‭ ‬سرحان‭ ‬





أعلنت‭ ‬مجموعة‭ ‬بن‭ ‬هندي‭ ‬ومجموعة‭ ‬إيروس‭ ‬افتتاح‭ ‬أولى‭ ‬صالاتها‭ ‬لمجموعة‭ ‬إيروس‭ ‬الجديد‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬البلاد‭ ‬القديم،‭ ‬والذي‭ ‬يعد‭ ‬خطوة‭ ‬مهمة‭ ‬نحو‭ ‬تقديم‭ ‬أحدث‭ ‬الأجهزة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬والمنزلية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬والتي‭ ‬تعتبر‭ ‬الأكثر‭ ‬انتشارا‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬الخليجي‭.‬

وكشفت‭ ‬المجموعتان‭ ‬عن‭ ‬خطة‭ ‬للتوسع‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬البحريني‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬افتتاح‭ ‬معارض‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬محافظات‭ ‬أخرى،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬دراسة‭ ‬للسوق‭ ‬المحلي‭. ‬

تضم‭ ‬صالة‭ ‬العرض‭ ‬أجهزة‭ ‬مختلفة‭ ‬لعلامات‭ ‬تجارية‭ ‬مرموقة،‭ ‬مثل‭ ‬هيتاشي‭ ‬ Hitachi ،‭ ‬تي‭ ‬سي‭ ‬إل TCL ‭ ‬،‭ ‬أريستون Ariston ‭ ‬،‭ ‬وكروم‭ ‬ Krome ‭ ‬العلامة‭ ‬الإماراتية‭ ‬الشهيرة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مجموعة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬المنتجات‭ ‬الأخرى‭.‬

وأكد‭ ‬أحمد‭ ‬البدري،‭ ‬مدير‭ ‬مجموعة‭ ‬إيروس‭ ‬أن‭ ‬اختيار‭ ‬العلامات‭ ‬التجارية‭ ‬يأتي‭ ‬من‭ ‬بعد‭ ‬دراسة‭ ‬حجم‭ ‬انتشارها‭ ‬وقبولها‭ ‬من‭ ‬المستهلك‭ ‬الخليجي،‭ ‬وبناء‭ ‬على‭ ‬الجودة‭ ‬العالية‭ ‬التي‭ ‬تتمتع‭ ‬بها‭ ‬أجهزتها،‭ ‬مبينا‭ ‬أن‭ ‬استقطاب‭ ‬علامات‭ ‬تجارية‭ ‬جديدة‭ ‬يعتمد‭ ‬على‭ ‬حاجة‭ ‬السوق‭ ‬الخليجي‭ ‬لمنتجاتها‭.‬







وأضاف‭: ‬‮«‬البحرين‭ ‬المحطة‭ ‬الخليجية‭ ‬الثانية‭ ‬لنا‭ ‬من‭ ‬بعد‭ ‬الإمارات،‭ ‬والتي‭ ‬تم‭ ‬اختيارها‭ ‬لسوقها‭ ‬الاستثماري‭ ‬المفتوح‭. ‬وبعد‭ ‬تحقيق‭ ‬النجاح‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬سيتم‭ ‬التوسع‭ ‬لدول‭ ‬خليجية‭ ‬أخرى‮»‬‭. ‬وقال‭: ‬‮«‬يمثل‭ ‬معرض‭ ‬إيروس‭ ‬الجديد‭ ‬بداية‭ ‬جديدة‭ ‬لنا‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬البحرين‭. ‬نؤكد‭ ‬التزامنا‭ ‬بتقديم‭ ‬منتجات‭ ‬مبتكرة‭ ‬وعالية‭ ‬الجودة‭ ‬تلبي‭ ‬توقعات‭ ‬المستهلكين‭ ‬البحرينيين‭ ‬ونسعى‭ ‬جاهدين‭ ‬لتجاوزها‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬أعرب‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬بن‭ ‬هندي‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬بن‭ ‬هندي‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬مجموعة‭ ‬إيروس،‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬يسعدنا‭ ‬أن‭ ‬نقدم‭ ‬منتجات‭ ‬إيروس‭ ‬المتميزة‭ ‬وخدماتها‭ ‬الرائعة‭ ‬في‭ ‬صالة‭ ‬العرض‭ ‬هذه‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬القديم‭. ‬إن‭ ‬هذا‭ ‬المعرض‭ ‬يعكس‭ ‬التزامنا‭ ‬بتقديم‭ ‬أفضل‭ ‬المنتجات‭ ‬والخدمات،‭ ‬ويسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الراحة‭ ‬والرفاهية‭ ‬للمستهلكين‮»‬‭.‬

يعتبر‭ ‬افتتاح‭ ‬المعرض‭ ‬بمثابة‭ ‬انطلاقة‭ ‬جديدة‭ ‬لمجموعة‭ ‬إيروس‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬حيث‭ ‬تسعى‭ ‬المجموعة‭ ‬إلى‭ ‬توسيع‭ ‬انتشارها‭ ‬وتقديم‭ ‬خدمات‭ ‬متكاملة‭ ‬تشمل‭ ‬أفضل‭ ‬العلامات‭ ‬التجارية‭ ‬العالمية‭ ‬وخدمات‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬البيع‭. ‬ويعكس‭ ‬هذا‭ ‬التوسع‭ ‬التزام‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬إيروس‭ ‬وبن‭ ‬هندي‭ ‬بتقديم‭ ‬أعلى‭ ‬معايير‭ ‬خدمة‭ ‬العملاء‭.‬

تتمتع‭ ‬مجموعة‭ ‬بن‭ ‬هندي‭ ‬بخبرة‭ ‬واسعة‭ ‬ومكانة‭ ‬متميزة‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬البحريني،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬سيسهم‭ ‬في‭ ‬نجاح‭ ‬المعرض‭ ‬الجديد‭. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬المعرض،‭ ‬تهدف‭ ‬مجموعة‭ ‬إيروس‭ ‬إلى‭ ‬تلبية‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الفريدة‭ ‬للمستهلكين‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬القديم،‭ ‬مع‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬الجودة‭ ‬والابتكار‭ ‬لتصبح‭ ‬الخيار‭ ‬الأول‭ ‬والأكثر‭ ‬موثوقية‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬الإلكترونيات‭ ‬والأجهزة‭ ‬المنزلية‭. ‬وتعتبر‭ ‬إيروس‭ ‬أكبر‭ ‬موزع‭ ‬للإلكترونيات‭ ‬في‭ ‬الإمارات‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬1967،‭ ‬حيث‭ ‬تعنى‭ ‬بتوزيع‭ ‬الأجهزة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬الاستهلاكية‭ ‬والأجهزة‭ ‬المنزلية‭.‬

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