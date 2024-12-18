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بنك البحرين والكويت يوفر أجهزة الكراسي المتحركة بمواصفات خاصة ضمن برنامج تكافل لدعم ذوي الإعاقة

12/18/2024 7:18:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) من‭ ‬منطلقِ‭ ‬روحِ‭ ‬الشراكة‭ ‬وحسّ‭ ‬المسؤولية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬بادر‭ ‬بنكُ‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭ ‬بتوفيرِ‭ ‬أجهزة‭ ‬الكراسي‭ ‬المتحركة‭ ‬بمواصفاتٍ‭ ‬خاصة‭ ‬لذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬وزارةِ‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعيَّة‭ ‬ضمن‭ ‬جهود‭ ‬اللجنة‭ ‬العليا‭ ‬لرعاية‭ ‬شؤون‭ ‬الأشخاص‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬تكافل‭ ‬لذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬والذي‭ ‬دشنته‭ ‬الوزارةُ‭ ‬قبل‭ ‬عامين،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المبادرةَ‭ ‬تأتي‭ ‬ترجمةً‭ ‬فعلية‭ ‬لتوجيهاتِ‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وبدعمٍ‭ ‬ومتابعة‭ ‬مستمرة‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬جودة‭ ‬الحياة‭ ‬للأشخاص‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭.‬

ولفت‭ ‬ياسرُ‭ ‬الشريفي‭ ‬الرئيسُ‭ ‬التنفيذي‭ ‬لبنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الخطوةَ‭ ‬تعدُّ‭ ‬خطوةً‭ ‬مهمة‭ ‬نحو‭ ‬تعزيز‭ ‬اندماج‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬في‭ ‬المجتمع،‭ ‬حيث‭ ‬تسهمُ‭ ‬في‭ ‬توفيرِ‭ ‬احتياجاتهم‭ ‬الأساسية‭ ‬وتسهيل‭ ‬حياتهم‭ ‬اليومية،‭ ‬مضيفًا‭ ‬أن‭ ‬الكراسي‭ ‬المتحركةَ‭ ‬التي‭ ‬تمَّ‭ ‬توفيرُها‭ ‬تتميزُ‭ ‬بمواصفاتٍ‭ ‬خاصة‭ ‬تسهمُ‭ ‬في‭ ‬تحسينِ‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬التنقل،‭ ‬مما‭ ‬يعززُ‭ ‬من‭ ‬استقلاليةِ‭ ‬الأفراد‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬ويسهمُ‭ ‬في‭ ‬إدماجهم‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الأنشطة‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والثقافية‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬أعرب‭ ‬الشيخُ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬دعيج‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬رئيسُ‭ ‬اللجنة‭ ‬البارالمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬ونائب‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬العليا‭ ‬لرعاية‭ ‬شؤون‭ ‬الأشخاص‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة،‭ ‬بالشكر‭ ‬الجزيل‭ ‬إلى‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة،‭ ‬آملاً‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬تتوالى‭ ‬هذه‭ ‬المبادراتُ،‭ ‬ومشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أهميةِ‭ ‬التعاونِ‭ ‬بين‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة،‭ ‬باعتبار‭ ‬هذه‭ ‬المبادرات‭ ‬التي‭ ‬تدعمُ‭ ‬الأشخاصَ‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬ليست‭ ‬مجردَ‭ ‬خطواتٍ‭ ‬آنية،‭ ‬بل‭ ‬هي‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬رؤيةٍ‭ ‬طويلة‭ ‬الأمد‭ ‬تهدفُ‭ ‬إلى‭ ‬تحسينِ‭ ‬جودة‭ ‬الخدمات‭ ‬المقدمة‭ ‬لهم‭.‬

ودعا‭ ‬الشيخُ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬دعيج‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬جميعَ‭ ‬المؤسساتِ‭ ‬والشركات‭ ‬إلى‭ ‬اتخاذ‭ ‬خطوات‭ ‬مماثلة‭ ‬والتعاون‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬لرعاية‭ ‬وتأهيل‭ ‬الأشخاص‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مشددًا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬العملَ‭ ‬الجماعيَّ‭ ‬هو‭ ‬السبيلُ‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬المنشودة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬حقوق‭ ‬هذه‭ ‬الفئة‭ ‬من‭ ‬المجتمع،‭ ‬مما‭ ‬يسهمُ‭ ‬في‭ ‬بناءِ‭ ‬مجتمعٍ‭ ‬أكثر‭ ‬شموليَّة‭ ‬وفعاليَّة‭.‬

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