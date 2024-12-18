انطلاق بطولة كأس القائد العام لقوة دفاع البحرين لكرة القدم‎

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٩ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

انطلقت‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬المشير‭ ‬الركن‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬نسختها‭ ‬الرابعة‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء،‭ ‬بمواجهة‭ ‬بين‭ ‬فريق‭ ‬سلاح‭ ‬الجو‭ ‬الملكي‭ ‬البحريني‭ ‬وفريق‭ ‬الاتصالات‭ ‬الملكية،‭ ‬وفريق‭ ‬القوة‭ ‬الخاصة‭ ‬الملكية‭ ‬مع‭ ‬فريق‭ ‬معسكر‭ ‬العاصمة‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬16‭.‬

ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تشهد‭ ‬مجريات‭ ‬البطولة‭ ‬مواجهات‭ ‬ذات‭ ‬طابع‭ ‬تنافسي‭ ‬عالي‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الندية‭ ‬والروح‭ ‬المعنوية،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬البطولة‭ ‬في‭ ‬نسخها‭ ‬السابقة‭ ‬لاقت‭ ‬إقبالاً‭ ‬كبيراً‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬المشاركين‭ ‬للظهور‭ ‬بصورة‭ ‬متميزة‭ ‬من‭ ‬الناحية‭ ‬التنظيمية‭ ‬والفنية‭ ‬ومن‭ ‬مشجعي‭ ‬ومحبي‭ ‬لعبة‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬تسابق‭ ‬الرياضيين‭ ‬واللاعبين‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬أسلحة‭ ‬ووحدات‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬مباريات‭ ‬البطولة‭ ‬وتقديم‭ ‬مستويات‭ ‬تنافسية‭ ‬مشرفة‭.‬