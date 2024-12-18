انطلاق بطولة كأس القائد العام لقوة دفاع البحرين لكرة القدم‎

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ١٩ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
انطلقت بطولة كأس المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين لكرة القدم في نسختها الرابعة أمس الأربعاء، بمواجهة بين فريق سلاح الجو الملكي البحريني وفريق الاتصالات الملكية، وفريق القوة الخاصة الملكية مع فريق معسكر العاصمة في الدور 16.
ومن المتوقع أن تشهد مجريات البطولة مواجهات ذات طابع تنافسي عالي بالإضافة إلى الندية والروح المعنوية، حيث إن البطولة في نسخها السابقة لاقت إقبالاً كبيراً من جميع المشاركين للظهور بصورة متميزة من الناحية التنظيمية والفنية ومن مشجعي ومحبي لعبة كرة القدم، الأمر الذي ساهم في تسابق الرياضيين واللاعبين من مختلف أسلحة ووحدات قوة دفاع البحرين للمشاركة في مباريات البطولة وتقديم مستويات تنافسية مشرفة.
MENAFN18122024000055011008ID1109009628
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.