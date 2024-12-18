Thursday, 19 December 2024 01:22 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


انطلاق بطولة كأس القائد العام لقوة دفاع البحرين لكرة القدم‎

12/18/2024 7:17:41 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٩ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

انطلقت‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬المشير‭ ‬الركن‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬نسختها‭ ‬الرابعة‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء،‭ ‬بمواجهة‭ ‬بين‭ ‬فريق‭ ‬سلاح‭ ‬الجو‭ ‬الملكي‭ ‬البحريني‭ ‬وفريق‭ ‬الاتصالات‭ ‬الملكية،‭ ‬وفريق‭ ‬القوة‭ ‬الخاصة‭ ‬الملكية‭ ‬مع‭ ‬فريق‭ ‬معسكر‭ ‬العاصمة‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬16‭.‬

ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تشهد‭ ‬مجريات‭ ‬البطولة‭ ‬مواجهات‭ ‬ذات‭ ‬طابع‭ ‬تنافسي‭ ‬عالي‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الندية‭ ‬والروح‭ ‬المعنوية،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬البطولة‭ ‬في‭ ‬نسخها‭ ‬السابقة‭ ‬لاقت‭ ‬إقبالاً‭ ‬كبيراً‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬المشاركين‭ ‬للظهور‭ ‬بصورة‭ ‬متميزة‭ ‬من‭ ‬الناحية‭ ‬التنظيمية‭ ‬والفنية‭ ‬ومن‭ ‬مشجعي‭ ‬ومحبي‭ ‬لعبة‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬تسابق‭ ‬الرياضيين‭ ‬واللاعبين‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬أسلحة‭ ‬ووحدات‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬مباريات‭ ‬البطولة‭ ‬وتقديم‭ ‬مستويات‭ ‬تنافسية‭ ‬مشرفة‭.‬

MENAFN18122024000055011008ID1109009628

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث