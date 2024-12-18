المحرق يلاقي النجمة في دوري زين السلاوي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬حسين‭ ‬فتح‭ ‬الله الخميس ١٩ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00









تنطلق‭ ‬اليوم‭ ‬الخميس‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬لدوري‭ ‬زين‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬للدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬للموسم‭ ‬الرياضي‭ ‬2024‭-‬2025،‭ ‬وذلك‭ ‬بإقامة‭ ‬مباراة‭ ‬واحدة‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬المحرق‭ ‬والنجمة‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬الثامنة‭ ‬مساءً‭.‬

ويخوض‭ ‬المحرق‭ ‬ثاني‭ ‬مواجهاته‭ ‬بمعنويات‭ ‬عالية‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬منافسه‭ ‬الاتحاد‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى،‭ ‬وقد‭ ‬قدم‭ ‬الفريق‭ ‬مستوى‭ ‬مميزا‭ ‬حيث‭ ‬أنهى‭ ‬المواجهة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬بفارق‭ ‬23‭ ‬نقطة،‭ ‬كما‭ ‬يمتلك‭ ‬المحرق‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬النجوم‭ ‬القادرة‭ ‬على‭ ‬صنع‭ ‬الفارق‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬حيث‭ ‬يطمح‭ ‬الفريق‭ ‬إلى‭ ‬الصعود‭ ‬نحو‭ ‬منصات‭ ‬التتويج‭ ‬بقيادة‭ ‬مدربه‭ ‬حسين‭ ‬قاهري‭.‬

بينما‭ ‬يدخل‭ ‬النجمة‭ ‬مباراته‭ ‬الأولى‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬بعد‭ ‬تأجيل‭ ‬لقائه‭ ‬أمام‭ ‬الأهلي‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الماضية،‭ ‬وقد‭ ‬أبرم‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الصفقات‭ ‬المحلية‭ ‬والخارجية،‭ ‬وذلك‭ ‬بهدف‭ ‬المنافسة‭ ‬بقوة،‭ ‬حيث‭ ‬يمتلك‭ ‬الفريق‭ ‬ثلاثة‭ ‬محترفين‭ ‬ينتظر‭ ‬منهم‭ ‬تقديم‭ ‬الكثير‭ ‬لمساعدة‭ ‬المجموعة‭ ‬بقيادة‭ ‬المدرب‭ ‬الصربي‭ ‬ماركو‭ ‬فيليبوفيتش‭.‬

هذا‭ ‬وتقام‭ ‬المباراة‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬اتحاد‭ ‬اللعبة‭ ‬بأم‭ ‬الحصم‭.‬