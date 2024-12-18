المحرق يلاقي النجمة في دوري زين السلاوي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: حسين فتح الله
الخميس ١٩ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
تنطلق اليوم الخميس منافسات الجولة الثانية لدوري زين لكرة السلة للدرجة الأولى للموسم الرياضي 2024-2025، وذلك بإقامة مباراة واحدة تجمع بين المحرق والنجمة عند الساعة الثامنة مساءً.
ويخوض المحرق ثاني مواجهاته بمعنويات عالية بعد فوزه على منافسه الاتحاد في الجولة الأولى، وقد قدم الفريق مستوى مميزا حيث أنهى المواجهة الافتتاحية بفارق 23 نقطة، كما يمتلك المحرق العديد من النجوم القادرة على صنع الفارق في منافسات هذا الموسم، حيث يطمح الفريق إلى الصعود نحو منصات التتويج بقيادة مدربه حسين قاهري.
بينما يدخل النجمة مباراته الأولى هذا الموسم بعد تأجيل لقائه أمام الأهلي في الجولة الماضية، وقد أبرم مجلس الإدارة العديد من الصفقات المحلية والخارجية، وذلك بهدف المنافسة بقوة، حيث يمتلك الفريق ثلاثة محترفين ينتظر منهم تقديم الكثير لمساعدة المجموعة بقيادة المدرب الصربي ماركو فيليبوفيتش.
هذا وتقام المباراة على صالة اتحاد اللعبة بأم الحصم.
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